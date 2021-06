Sonoro Gold könnte ein außergewöhnlich profitables Unternehmen werden

Bei Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) stehen die nächsten Meilensteine kurz bevor. In deren Erwartung hat der Markt die Aktie der Gesellschaft, die GOLDINVEST.de schon seit Langem verfolgt, vom Tief im April bereits um 67% auf knapp 0,30 CAD nach oben gezogen. Die Schweizer Analysten von Equity Research aber sehen noch viel größeres Potenzial!



In den kommenden Wochen nämlich soll Sonoro den Planungen zufolge sowohl eine neue Ressourcenschätzung als dann auch eine vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit (eine sogenannte PEA) zum Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche vorlegen. Wie Equity Research dazu anmerkt, könnte Sonoro, sollten die Ergebnisse ähnlich ausfallen wie bei anderen Lagerstätten in der Gegend (z.B. der San Agustin Mine von Argonaut Gold), ein „außergewöhnlich profitables“ Unternehmen werden!



Argonaut, so Equity Research weiter, habe Pediment Gold erworben, die letzte erfolgreiche Minenerschließung von Mel Hendrick, der mittlerweile bei Sonoro als Vize Präsident für Exploration fungiert. Und die Analysten weisen darauf hin, dass, als Herdrick anfing, die Pediment-Aktien in etwa zum gleichen Kurs (ca. 0,30 Dollar) gehandelt worden seien wie Sonoro heute. Die Übernahme durch Argonaut erfolgte ihnen zufolge aber dann bei 2,56 Dollar je Aktie…



Equity Research nahm die anstehende PEA zum Anlass, zu berechnen, welche Produktion und welche Erlöse Cerro Caliche potenziell erzielen könnte. Schlussendlich führte das unter Annahme eines Goldpreises von 1.900 USD pro Unze zu einem ersten Kursziel von etwa 1,40 CAD pro Sonoro-Aktie. Das ist bereits ein Steigerungspotenzial von rund 367 Prozent! Die Analysten weisen aber auch darauf hin, dass bei den angesetzten Parametern Sonoros Bewertung über einen deutlichen Hebel auf den Goldpreis verfüge. Würde nämlich der angenommene Goldpreis um „nur“ 12% auf 2,128 USD je Unze steigen, rechnet, Equity Research vor, würde das ursprüngliche Kursziel um 128% auf 3,19 CAD steigen!



Fazit: Wir empfehlen allen an Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) interessierten Lesern von GOLDINVEST.de dringend, sich den Bericht der Schweizer Analysten jetzt durchzulesen. Wir haben uns erlaubt, ihn hier zur Verfügung zu stellen:



Equity Research, Bulletin vom 1. Juni 2021 https://www.axinocapital.de/images/Sonoro_Metals/Equity_Research_21_06_deutsch.pdf



Wer das hohe Risiko einer Goldexplorations- und Entwicklungsgesellschaft nicht scheut, sollte darüber nachdenken, sich zu positionieren, bevor Sonoro die neue Ressourcenschätzung und PEA veröffentlicht. Natürlich gibt es keine Garantie, dass diese Berichte positiv ausfallen oder vom Markt positiv aufgenommen werden (was ja nicht immer miteinander einhergeht), doch stehen die Chancen unserer Ansicht nach gut, dass Sonoro mit Erreichen dieser Meilensteine einen guten Schritt nach vorne macht. Wir halten die GOLDINVEST.de-Leser auf jeden Fall auf dem Laufenden!



