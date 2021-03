Sonoro Gold: Wichtiger Meilenstein erfolgreich absolviert!

Erfreuliche Neuigkeiten für Sonoro Gold (TSXV SGO / FWB 23SP). Das Unternehmen meldete erste, positive Ergebnisse metallurgischer Tests von seinem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche in Mexiko!



Dabei führte Sonoro so genannte Bottle Roll-Tests bei McClelland Laboratories (Nevada) an Golderz aus den Vererzungszonen Japoneses, Cuervos, El Colorado/Cabeza Blanca und Buena Suerte durch. Die erreichte Gewinnungsrate in diesem Laugungsvorgang lag bei 80,3% für Gold und 27,2% für Silber. Die Ausbringung des Goldes war über 24 Stunden zudem deutlich schneller, wie erwartet, als bei Silber.



Sonoro hatte diese Tests an mehr als 5.500 Kilogramm Material vorgenommen, das mit Bohrungen gewonnen wurde, die in Tiefen zwischen 25 und 140 Meter reichten. Weiteres Material wird in der Folge nun verwendet, um weiterführende Säulenlaugungstests durchzuführen. Diese haben bereits begonnen und werden über bis zu 90 Tage laufen. Sonoro wird die Ergebnisse vorlegen, sobald sie zur Verfügung stehen.





Die bislang auf Cerro Caliche durchgeführten Bohrungen hatten gezeigt, dass die Vererzung der verschiedenen Zonen bei allen Bohrungen durchgängig oxidiert ist. Mit den jetzt gemeldeten Tests wurden frühere Beobachtungen bestätigt, dass die Vererzungseigenschaften nahe der Oberfläche gewonnener Bohrproben jenen von oxidierter Vererzung aus größerer Tiefe ähneln.Auf jeden Fall ist Sonoros VP Operations, Jorge Diaz, sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, da sie zeigen, dass die Mineralisierung für Zyanidlaugung geeignet ist und eine gute Gewinnung bietet. Ermutigend sei zudem, dass die Ergebnisse der Tests, die an verschiedenen Erzarten aus verschiedenen Vererzungszonen durchgeführt wurden, ähnliche, positive Gewinnungsraten im gesamten Ressourcengebiet erbrachten.Wie Sonoros CEO Kenneth MacLeod anfügte, stelle der erfolgreiche Abschluss dieser Tests einen wichtigen Fortschritt für das Cerro Caliche-Projekt dar und werde zur Fertigstellung der PEA (Preliminary Economic Assessment) beitragen, die man im dritten Quartal dieses Jahres veröffentlichen wolle. Zudem würde damit die Gewinnungsrate von 72% validiert, die man in eigenen Untersuchungen erzielt und für den technischen Bericht zur bisherigen Ressourcenschätzung verwendet hatte.Fazit: Die Bedeutung dieser unabhängigen Bestätigung der Goldgewinnung, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn wie Sonoros Chairman John Darch erläutert, stellen diese die Basis dar, auf der das Unternehmen den geplanten Haufenlaugungsbetrieb mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Tag bewertet! Somit sind sie ein weiterer, wichtiger Baustein auf dem Weg zu Sonoros ehrgeizigem Ziel, noch dieses Jahr die Goldproduktion aufzunehmen!Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

