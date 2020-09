Sonoro Gold: Neuer Name, neue Strategie

Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) – bis vor wenigen Tagen Sonoro Metals – gehört zu den Goldgesellschaften, die vom starken Anstieg des gelben Metalls in den letzten Wochen und Monaten profitiert haben. Notierte das Papier Ende März noch bei 0,11 CAD, so stehen mittlerweile 0,28 CAD zu Buche. Das hat auch damit zu tun, dass Sonoro erst vor Kurzem eine strategische Neuausrichtung vornahm.

Sonoro hat auf seinem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche in Mexiko bereits eine Ressource von rund 210.000 Unzen Gold – bei allerdings vergleichsweise geringen Gehalten – nachgewiesen. Nun hatte man die durch die Ausbreitung des Coronavirus erzwungene Zeit genutzt und war die gewaltige Datenbasis zu den Projekt, noch einmal in Hinsicht auf das Potenzial auf hochgradige Vererzung in größerer Tiefe durchgegangen. Die Ergebnisse schienen so überzeugend, dass das Unternehmen einen entsprechenden Explorations- und Entwicklungsplan entwarf, den man jetzt umsetzt.

Und Sonoro Gold konnte auch die Gunst der Stunde nutzen und sich die Kriegskassen füllen, um diese Pläne zu finanzieren. Das Interesse an den Anteilen des Unternehmens war dabei extrem hoch. Ursprünglich war die Finanzierung nämlich auf „nur“ 5 Mio. CAD ausgelegt, doch angesichts des Andrangs wurde die Platzierung auf 8 Mio. Dollar (brutto) erhöht. Schlussendlich gab Sonoro damit 36.363.637 Einheiten zu 0,22 CAD aus, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Warrant zu 0,30 CAD besteht. Diese und alle anderen Sonoro-Wertpapiere sind übrigens von der Namensänderung nicht betroffen.

Nach Abschluss der Finanzierung wurden nun zahlreiche technische Programme, von riskanteren, aber potenziell wirkungsvolleren Explorationsbohrungen bis hin zu Bohrungen mit vergleichsweise niedrigerem Risiko – wie Bestimmungs- und Erweiterungsbohrungen nahe der Oberfläche – angestoßen. Gleichzeitig werden die Planungen für die geplante Haufenlaugungspilotanlage vorangetrieben.

Wie es Sonoros Chairman John Darch erläuterte: Der neue Name Sonoro Gold kommt genau zur richtigen Zeit, denn er markiert nicht nur eine Neufokussierung des Unternehmens, sondern nach Ansicht von Sonoro auch den Beginn eines neuen Bullenmarkts für Gold. Wir sind gespannt, ob das Unternehmen sich dies zu Nutzen machen kann. Sollte das Unternehmen mit den riskanteren Bohrungen nach hochgradigerem Golderz fündig werden, dürfte das im aktuellen Umfeld auf jeden Fall nicht unbemerkt bleiben!



