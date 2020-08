Sonne, Strand und Meer – träumen ist erlaubt

Aufgrund der Corona-Krise verharrt die Reisebranche nach wie vor im Tal der Tränen. Dies bedeutet nun aber nicht, dass Anleger dem Tourismussektor der Rücken kehren müssen. Im Gegenteil, meint Investing.com-Analyst Robert Zach.



New York, 27. August 2020 – Nach Sonne, Strand und Meer sehnen sich derzeit viele Menschen. Doch aufgrund der coronabedingten zahlreichen Reiseeinschränkungen und -warnungen – erst gestern wurde die für 160 Länder außerhalb der Europäischen Union geltende Reisewarnung um zwei Wochen bis zum 14. September verlängert – sowie der Angst vor einer Ansteckung mit dem Krankheitserreger SARS-CoV-2 meiden viele Menschen einen Urlaub jenseits der eigenen Landesgrenze. Egal ob Ibiza, Thailand oder auf einem Kreuzfahrtfahrtschiff in der Karibik: Wo sich vor dem Corona-Ausbruch tausende Touristen tummelten, herrscht nun vielerorts gähnende Leere.

Dass das Coronavirus die gesamte Reisebranche mit voller Wucht erfasst hat, überrascht daher nicht wirklich. Und: Im Gegensatz zu vielen anderen Sektoren wie etwa die Healthcare-Branche sind Hotelanbieter, Kreuzfahrtunternehmen oder Airlines noch weit von einer Erholung entfernt. Wie sehr die Tourismusbranche leidet, zeigt sich vor allem am STOXX 600 Travel & Leisure, ist der 14 Werte umfassende Index – darunter TUI, Lufthansa oder der Kreuzfahrtriese Carnival – doch noch weit vom Stand von vor der Krise entfernt.

Reisebranche mit enormem Nachholpotenzial

Vergleich von STOXX 600 Travel & Leisure, STOXX 600 Health Care und EuroStoxx 50 seit Jahresbeginn

Aber – und das ist die gute Nachricht: Weltweit wird fieberhaft an Impfstoffen gegen das Virus geforscht. Zwar bedarf es des Blicks in die Kristallkugel, ob und wann ein wirksames Präparat auf den Markt kommt. Zahlreiche Experten rechnen damit jedoch spätestens im Laufe des kommenden Jahres. Das aktuell niedrige Niveau des STOXX 600 Travel & Leisure könnte sich daher für mittelfristig ausgerichtete Anleger als günstige Einstiegschance erweisen. Schließlich dürfte die gesamte Reisebranche nach Bekanntwerden eines wirksamen Impfstoffs einen kräftigen Nachfrageschub erfahren – ist die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer doch riesig.



Über Robert Zach



Robert Zach ist Marktanalyst bei Investing.com und seit 2009 an den Finanzmärkten aktiv. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft und der Ausbildung bei einer Bank war Robert Zach für eine renommierte Prop-Trading-Firma in Hongkong und Bangkok tätig, bevor er 2017 zu Investing.com kam.

Über Investing.com

Investing.com ist eine Finanzmarktplattform, die an 250 Börsen weltweit Echtzeitdaten, Kurse, Charts, Finanzinstrumente und vieles mehr bereitstellt. 2007 gegründet, ist Investing.com mittlerweile mit mehr als 21 Millionen monatlichen Nutzern und über 180 Millionen Sitzungen eine der drei weltweit führenden Finanzwebsites.

Investing.com bietet unbegrenzten Zugang zu Finanzmarktinstrumenten wie etwa kundenspezifischen Portfolios, persönlichen Benachrichtigungen, Kalendern, Taschenrechnern und Einblicken in die Finanzwelt – und zwar völlig kostenlos.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.