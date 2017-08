Sonne, Silber und Gewinner

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Investmentgesellschaft BlackRock zieht es nach Australien, um Solar-Parks zu finanzieren. Das sollte nicht nur für die Energieversorgung down under positiv sein, sondern auch Silber- und Grafit-Unternehmen dürften profitieren

Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten Australiens haben erkannt, dass sie von ihrem Überfluss an Sonne profitieren können. So könnte in nächster Zeit aus dem Kohlestaat Queensland nach und nach ein Solar-Hotspot werden. Das US-Investmenthaus BlackRock, unter anderem bekannt durch die weltgrößten aktiv gemanagten Rohstoff- und Gold-Aktienfonds, könnte ein Schlüssel dazu sein. Denn BlackRock kauft zwei große Solar-Park-Projekte in Queensland dem Energie-Infrastrukturkonzern Edify Energy ab.

Die beiden Projekte sind mit 150 Megawatt beziehungsweise 50 Megawatt geplant. Von der Regierung kommt dabei vollste Unterstützung, da in einigen Teilen Australiens akuter Strommangel herrscht, zumindest zu Spitzenzeiten. Daher bauen immer mehr Unternehmen Solar-Parks in Australien auf, wie eben Edify oder Genex Power. Letztere besitzen die aufgelassene Kidston Goldmine und versuchen mit Wasserpumpspeicherung zudem das Problem der Zwischenspeicherung von Strom in Zeiten niedrigen Stromverbrauchs für Zeiten mit hohem Stromverbrauch kostengünstig zu lösen.

Dieser Trend in Australien bedeutet für die Rohstoffmärkte eine riesige Abnahmemenge an Silber. Denn Silber wird beim Bau von Solarzellen verwendet. Allein für die beiden BlackRock-Projekte zum Beispiel sind immerhin rund 2 Millionen Solar-Panels nötig. Der Silberbedarf für die Solarindustrie dürfte also weiter steigen.

Ein Unternehmen, dass davon über einen zu erwartend anziehenden Silberpreis von dem Trend profitieren sollte, ist Endeavour Silver. Drei Minen, Guanacevi, Bolanitos und El Cubo, produzieren Silber und Gold in Mexiko. Das Konzessionsgebiet Terronera von Endeavour Silver beinhaltet gemäß den Bohrungen hochgradige Gold-Silber-Mineralisierungen in geringer Tiefe.

MAG Silver produziert zwar noch nicht wie Endeavour. Doch das Projekt, das die finanziell gut aufgestellten Kanadier mit ihrem Partner Fresnillo aufbauen ist riesig. Ab etwa 2019 soll die Produktion beginnen, schließlich warten rund 209 Millionen Unzen an Silber-Reserven darauf aus dem Boden geholt zu werden.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html