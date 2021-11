Sonne im Oktober

Düsseldorf, 04. November 2021 - Hoher Luftdruck brachte im Oktober wieder viel Sonnenschein nach Deutschland, wovon auch die Solarenergiegewinnung profitierte. Die Vorgaben wurden hier erreicht, im Süden Europas teilweise sogar übertroffen. Auch die Ausbeute der Windräder konnte sich sehen lassen. „Diversifikation der Anlagen bleibt für Investoren zentral“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group.

Wie schon im September, so sorgte auch im vergangenen Monat der hohe Luftdruck dafür, dass die Sonne kräftig schien. Die Produktion aus Sonnenenergie erreichte in Deutschland 100 Prozent. In Spanien lag die Ausbeute im Oktober sogar vier Prozentpunkte über den Erwartungen. Lediglich Italien lag mit einem Prozent knapp unter den Erwartungen. In der Summe ergibt sich eine leichte Ziel-Übererfüllung von einem Prozent.

Der Wind blies im Oktober wieder etwas kräftiger, die Ernte der Windräder erreichte in Deutschland eine drei prozentige Übererfüllung zum Zielwert. Damit verkürzte sich der Rückstand für den Zeitraum seit Jahresbeginn von 17 Prozentpunkte im September auf nur noch 15 Prozentpunkte im Oktober.

„Investitionen in Erneuerbare Energien sollten auf verschiedene Standbeine verteilt werden“, rät Voigt. Denn die wechselnden Wetterlagen lassen die Erträge einzelner Standorte und Energieformen zum Teil deutlich schwanken. Für einen Ausgleich sorgen eine längere Anlagedauer, die geografische Verteilung der Investitionen sowie ein Mix der Energiequellen.

Über aream

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien, zu denen Wind- und Solarkraft, Netze und Speichertechnologie gehören. Dabei ist aream entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen vertreten. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro deckt das Unternehmen seit über 15 Jahren das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt für die kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Neben klassischen Projektinvestments in Clean Energy bietet aream auch Investitionsmöglichkeiten in Climate-Tech-Unternehmen: direkt oder über Private-Equity-Lösungen. aream vereint Investitionsexpertise mit technischem und kaufmännischem Know-how und gewährleistet durch einen strukturierten Investment- und Risikomanagementprozess eine nachhaltige Performance mit stabilen Ausschüttungen, Renditen und Wertzuwächsen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.