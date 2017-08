Sommerturbulenzen - Nordkorea und Euro im Fokus

Nordkorea gibt erneut den Startschuss für die nächste Welle der Sommerkorrektur, die seit einigen Monaten unser bevorzugtes Szenario ist. Beim DAX belastet zudem der starke Euro. Wir weisen daher erneut auf unseren Short-Favoriten Adidas hin – umsetzbar mit dem Put SC1JYB. Wir sehen bei der Aktie mit einem Euro zwischen 1,18 und 1,20 deutlichen Korrekturbedarf.

Beim DAX hatten wir über 12.500 Punkten ein Mindestkorrekturziel von 11.500 Punkten ausgerufen, an dem wir auch weiter festhalten. Unsere Positionierung in den Depots ging auf. Im Favoritendepot nehmen wir Teilgewinne bei den Inlinern mit. Der Cashbestand von rund 50 Prozent wird ab September investiert. Die Puts auf die US-Indizes springen ebenfalls an, einzig der Discount-Put auf Euro/US-Dollar lief schief. Wir werden uns am Mittwoch in der Finanzmarktrunde ausführlich mit den Devisenmärkten beschäftigen. Während der starke derzeit als Belastungsfaktor für den DAX genannt wird, könnte die Rechnung ab September genau umgekehrt laufen, wenn das Momentum an den Börsen wieder zu den Bullen wechseln könnte. Unser Inliner-Favorit des Tages auf den DAX ist die SC5D97.

Übrigens: Unser Lieblingsindikator VDAX-New notierte am Dienstag zeitweise über 18. Damit können antizyklische Long-Einstiege wieder ins Auge gefasst werden. Strategisch würden wir ein “Abstauberlimit” auf der 11.800er Marke empfehlen und die Barrieren bei den Produkten ausreichend wählen. Dazu empfehlen wir den Capped-Bonus PR774E.

Die folgenden Webinare:

Dienstag, 29,08, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung

Mittwoch, 30,08 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung

Gold: Starkes Signal für den Gesamtmarkt

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 29.08.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

