Sommerschluss(ver)kauf in Frankfurt - Kaufsignale zum Wochenschluss

Da kam zum Wochenschluss sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt mal so richtige Kauflaune bei den Anlegern auf. Anleger griffen passend zum herrlichen Spätsommerwetter zu verbilligten Preisen im Schlussverkauf zu und kauften alles, wo Aktie draufstand. Dabei stehen mögliche Kaufsignale erst noch vor der Tür. Mit einem Tagesschlusskurs des Deutschen Aktienindex über der Marke von 11.853 Punkten – wofür eine halbe Stunde vor Handelsende so einiges spricht – hellt sich das technische Bild auf und die Kurse könnten in der kommenden Woche weiter steigen.



Denn an der Wall Street spielt jetzt auch der S&P 500 mit. Hier würde ein Schlusskurs heute Abend über 2.941 Punkten ebenfalls zu einem viel beachteten möglichen technischen Kaufsignal führen. Dann könnte der laufende Short Squeeze in den kommenden Tagen erst so richtig Fahrt aufnehmen. Kurzfristig orientierte Profis, die eine Invertierung der US-Zinskurve und Rezessionsgefahren spielten, werden von Anlegern aus dem Markt gedrängt, die eine solche in den aktuellen Wirtschaftsdaten noch nicht ablesen können.



Die abermalige Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China gab den Ausschlag. Damit könnte die Pendelphase jetzt in eine Trendphase münden. Das passt zumindest für den DAX nicht punktgenau, aber grob ins saisonale Bild. Denn in diesen Tagen findet der DAX statistisch gesehen sein Tief, um danach zu steigen. Der Markt hat dieses Mal aber womöglich drei Wochen vor dem eigentlichen Termin seinen Boden gefunden.