Sommerloch - welches Sommerloch?

Die Kapitalmärkte sind immer für Überraschungen gut. Das zeigt sich derzeit mal wieder in besonderer Weise. Obwohl weltweit die Corona-Infektionszahlen auf immer neue Höchststände klettern, geraten die Märkte bislang nicht unter Druck, sondern zeigen sich ausgesprochen stabil. Wir stellen die Einschätzung Michael Winkler, St. Galler Kantonalbank für die Südseiten der Börse München vor.

Das konstruktive Gesamtbild ist umso bemerkenswerter, als der August traditionell gerade an den Aktienmärkten eigentlich nicht zu den starken Monaten gehört.

US-Indizes laufen besser

Aber in diesem Jahr ist eben Vieles anders. Von einem Sommerloch sind die Märkte weltweit jedenfalls weit entfernt, auch wenn es starke regionale Unterschiede gibt. So ist die Entwicklung der US-amerikanischen Leitindizes in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich positiver verlaufen als die ihrer europäischen Pendants. Die Nasdaq ragt hier mit einer bisherigen Jahres-Performance von 25,55 Prozent erneut besonders heraus. An zweiter Stelle folgt bereits der chinesische CSI 300 mit 14,71 Prozent. Auch wenn beide Performances in Euro umgerechnet ein paar Prozent niedriger liegen, sind sie bei der Jahres-Performance den anderen Leitindizes doch weit enteilt.

“Neue Normalität”

Beide Kursentwicklungen sind Spitzenwerte in einem Gesamtbild über alle Assetklassen hinweg, das große Stabilität signalisiert. So befinden sich die Rentenmärkte in Deutschland und den USA seit Monaten in einer stabilen Seitwärtsbewegung, die Spreads engen sich langsam wieder ein und entwickeln sich freundlich. Vom Vorkrisenniveau sind Indizes wie der iTraxxCrossover allerdings nach wie vor noch weit entfernt. Ähnliches gilt für Volatilitäts-Indizes wie den VStoxx. Gold hingegen krönt seinen stabilen Aufwärtstrend mit einem aktuellen Allzeithoch.

Insgesamt scheint es so, als hätten sich die weltweiten Kapitalmärkte zunächst einmal in einer Art „neuer Normalität“ eingerichtet. In einer insgesamt eher freundlichen Grundstimmung mit einzelnen Ausschlägen nach oben wartet man die weitere Entwicklung ab. Anleger sollten das Gleiche tun, die Märkte beobachten und bei Veränderungen handlungsfähig sein.