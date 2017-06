Sommerflaute bei den Konjunkturdaten

Produktidee: Open End-Turbo-Optionsschein auf den DAX® Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse DAX® Call 10.631,7787 Pkt. 5,98 TD7BM3 Fallende Kurse DAX® Put 14.856,4347 Pkt. 5,99 TD8EXD Stand: 16.06.2017 – 09:48 Uhr

In dieser Woche gibt es nur wenige wichtige Konjunkturdaten. Im Fokus der Investoren stehen vor allem jene vom US-Immobilienmarkt, wie zu den Verkäufen bestehender und neuer Häuser. Hiesige Anleger werden sich zudem die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie Deutschlands und Europas anschauen.Montagfrüh werden Investoren einen Blick auf die Entwicklung der Häuserpreise in China werfen. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig.Investoren schauen Dienstagfrüh kurz auf die Produzentenpreise aus Deutschland.Am Mittwoch werden um 16:00 Uhr die Daten aus den USA zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Volkswirte sagen für Mai einen Anstieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat auf eine Jahresrate von 5,6 Mio. Einheiten vorher. Zuletzt gab es eine Serie schwacher Daten vom US-Immobilienmarkt. Um 16.30 Uhr folgen die US-Öllagervorräte. Nach Börsenschluss in den USA legt der US-Softwarekonzern Oracle die Quartalszahlen vor.Die Daten aus den USA zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe werden am Donnerstag um 14.30 Uhr bekanntgegeben. Der Anstieg der Häuserpreise folgt um 15:00 Uhr.Freitag um 9.30 Uhr veröffentlicht die englische Researchfirma Markit den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands. Im Juni soll er leicht gesunken sein auf 59,0 Punkte. Der Index für die Euro-Zone folgt um 10:00 Uhr. Mit 56,8 Punkten wird ein weitgehend stabiler Wert erwartet. Die Daten aus den USA zu den Verkäufen neuer Häuser beschließen um 16:00 Uhr die datenarme Woche. Laut den Schätzungen ist der Absatz im Mai um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat auf eine Jahresrate von 580.000 Einheiten gestiegen.Quelle: HSBC