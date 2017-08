Sommercrash - die Märkte zögern

Es bleibt dabei, der DAX befindet sich seit Wochen in einer Seitwärtsbewegung, trotz aller Stimmen die vor einer größeren Korrektur warnen. Frisch in unserer ISIN-Liste haben wir Inliner auf den DAX aufgenommen, beispielsweise die Papiere HW4830 und HU9T9C. Zulegen konnte zuletzt hingegen der Dow Jones, er kratzt wieder an der 22.000er Marke. Interessierten Anlegern empfehlen wir die beiden Optionsscheine DL73AG und HW3WG9. Günstig handeln können Sie diesen Schein über die Börse Gettex. Für Richard Hodges, Fondmanager bei Nomura, ist es insgesamt beängstigend, wie im Juli die Bewertungen beinahe aller Assetklassen synchron gestiegen sind. Die Kapitulation der Märkte lässt dabei weiter auf sich warten.

Kurz und bündig: Der Juli war einer jener Monate, in denen fast jede Anlageklasse im Wert zu steigen schien. Aus Sicht von Hodges ist das durchaus als beängstigend zu bezeichnen: Beinahe sämtliche Aktienmärkte stiegen, ebenso wie Unternehmens- und Staatsanleihen.

In den USA ließ die Federal Reserve wie erwartet die Zinsen unverändert, signalisierte aber weiterhin ihre Absicht, die Zinssätze zu erhöhen und bis zum Ende des Jahres damit zu beginnen, ihr Bilanzvolumen zurückzufahren. Die US-Politik ähnelte weiterhin einem schlecht koordinierten Zirkus und die Gesundheitsreform der Republikaner wurde noch einmal vereitelt. US-Beschäftigungsdaten und Einkaufsmanager-Umfragen hingegen präsentierten sich sehr positiv.

Finanzmarktrunde, CMC Hot Stocks oder Charts mit Franz-Georg verpasst? Kein Problem, die aktuellen Aufzeichnungen unserer Webinare finden Sie hier

Dies stand in überdeutlichem Gegensatz zu den Daten aus der britischen Wirtschaft, wo die politische Unsicherheit schwer auf den Immobilienpreisen, der industriellen Produktion, der Herstellung, dem Bau und der Handelsbilanz lastet. Die Bank of England behielt nach einer sechs zu zwei ausgehenden Abstimmung die Zinsen unverändert bei. Auch die EZB drehte weder an der Zinsschraube noch änderte sie ihre QE-Programme oder ihre Forward Guidance.

Lesen Sie auch: Nvidia, Adidas, Tesla, – unsere Investmentideen

Nomura positioniert sich weiterhin mit Blick auf die potenziellen Auswirkungen weiterer Zinserhöhungen im laufenden Jahr – obwohl die Fondmanager unverändert glauben, dass der Inflationsdruck nicht hoch genug ist, um die US-Notenbank Fed zu schnellen Schritten zu bewegen. In Bezug auf zweijährige US-Treasuries ist Nomura laut Hodges short positioniert und long bei zehnjährigen Anleihen.

In den vergangenen Monaten betonte Hodges immer wieder, dass riskante Vermögenswerte trotz der Einpreisung einer Menge “guter Nachrichten” weiter nach oben laufen können. Dies ist nach wie vor der Fall. Dennoch sehen die Bewertungen zahlreicher Vermögenswerte zunehmend übertrieben aus. Und die anhaltenden Kursgewinne aus festverzinslichen Vermögenswerten können sich laut Hodges so nicht unbegrenzt fortsetzen.

Es konnte wiederholt festgestellt werden, dass Risiko-Assets weiter laufen können, obwohl ein großer Teil positiver Nachrichten bereits eingepreist ist. Die Bewertungen vieler Risiko-Assets scheinen ausgereizt und die anhaltend positiven Kapitalrenditen aus festverzinslichen Anlagen können nicht unbegrenzt so weitergehen. Dagegen spricht, dass Hodges und sein Team nur wenige Gründe für einen schnellen, drastischen Anstieg der Risikoaversion am Markt sehen.

Was zunehmend Sorge bereitet, ist die wirtschaftliche Situation in Australien. Die Preise am Wohnungsmarkt sind aufgebläht und der Verbrauch schwächt sich ab. Jedes beliebige Anzeichen einer Schwäche in China – Australiens größter Rohstoffabnehmer – könnte die Wirtschaft weiter unter Druck setzen. Daher hat Nomura seine langjährigen CDS-Positionen in den großen australischen Banken um einen direkten CDS-Schutz in einem Korb australischer Unternehmen ergänzt.

Hodges glaubt, dass die Unsicherheit um den britischen Ausstieg aus der EU den europäischen Politikern erlauben könnte, skeptische Wähler von der Notwendigkeit einer engeren fiskalischen Union zu überzeugen. Dies würde sich positiv auf die Renditen der Emissionen der südlichen Mitgliedsstaaten auswirken.

Quelle: Nomura, eigene Recherche