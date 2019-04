Solltest du es verpasst haben ... Tesla kann nicht liefern

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hatte einen zweistelligen Wert verloren, nachdem die Auslieferungszahlen für das Modell 3 im ersten Quartal verdächtig niedrig waren.

Bloomberg berichtet, dass Tesla 31% weniger Fahrzeuge ausgeliefert habe, als im Vorquartal. Laut einer Pressemitteilung sind die niedrigen Zahlen auf Probleme mit Lieferungen in neue Märkte in Übersee zurückzuführen. In der Veröffentlichung wurde auch darauf hingewiesen, dass die riesige Fabrik in Kalifornien weltweite Lieferungen nicht begünstigt.







Natürlich macht sich Tesla keine Sorgen (sie machen sich nie Sorgen)

Auf der anderen Seite sind Analysten nicht so optimistisch und manche sind der Ansicht, dass die Nachfrage nach Modell 3 geringer sein könnte als erwartet. Das ist nicht schwer zu glauben, denn das versprochene Modell 3 für 35.000 US-Dollar ist an diesem Punkt mythisch.







Bis zum 11.4. hatte Elon Musk die niedrigen Lieferzahlen nicht kommentiert. Anscheinend hat er viel mehr dringende Dinge, die seine volle Aufmerksamkeit erforderten:







Aktie im Tiefflug

Tesla-Aktionäre waren an diesem Morgen wahrscheinlich nicht so begeistert von riesigen, bunten Eichhörnchen. Die Aktie endete Ende März bei 260 $. Das ist nur ein Haar über den Jahrestiefstständen der Aktie bei 250 $.

Es ist absolut unmöglich, auf diesen Ebenen einen Tesla-Handel auf der Long-Seite zu rechtfertigen….





Alle Tesla Besitzer müssen jetzt stark sein...

Christoph Janß

Hamburg, 24. April 2019

NAGA Brokers, Daily Report

















