Verbund ist nicht nur der größte Versorger Österreichs, sondern auch einer der größten Stromanbieter aus Wasserkraft in Europa. Der Konzern gewinnt nahezu 100 Prozent seiner Energie aus klimafreundlichen, erneuerbaren Energiequellen – was die Aktie attraktiv macht für alle Anleger, die sich auf ökologisch und ökonomisch nachhaltige Geschäftsmodelle konzentrieren. Ende Februar markiert die Aktie mit 107 Euro ein 10-Jahres-Hoch; aber auch auf dem aktuellen Niveau von 94 Euro ist die Aktie noch ambitioniert bewertet und – ein Argument für eine Seitwärtsstrategie, die aufgrund der hohen und volatilen Energiepreise attraktive Renditen verspricht.

Discount-Strategien mit 13 und 17 Prozent Puffer (Juni / September)

Beim Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HB52DR7 zahlt bei Fälligkeit am 24.6.22 den Höchstbetrag (Cap) von 85 Euro, sofern die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 zumindest auf diesem Kurs schließt. Aus der Differenz zum Preis von 81,32 errechnet sich eine maximale Rendite von 3,68 Euro oder 25 Prozent p.a. – bei einem Puffer von 13,8 Prozent. Aktienlieferung im negativen Solidität aus Wasserkraft und Renewables: Verbund Szenario.

Die baugleiche Strategie mit Cap 85 und Laufzeit September gibt’s unter der ISIN DE000HB52DW7 für 78 Euro mit 17,2 Prozent Puffer und einer Renditechance von 7 Euro oder 20,9 Prozent p.a.

Einkommensstrategie: Aktienanleihe Protect Pro mit 11,3 Prozent p.a. (April 2023)

Die Aktienanleihe Protect Pro der HVB mit der ISIN DE000HVB6J57 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung bei Fälligkeit am 27.4.23 einen Zinskupon von 11,3 Prozent p.a. Der Schlusskurs der Aktie vom 25.4.22 definiert den Basispreis, bei 80 Prozent wird die Barriere definiert. Diese wird aber nicht kontinuierlich betrachtet, sondern ist lediglich an einem einzigen Tag, dem 20.4.23 aktiv – größere zwischenzeitliche Wertverluste machen Anleger daher nicht nervös. Sofern die Barriere also am Bewertungstag nicht verletzt wird, gibt’s den vollständigen Nominalbetrag zurück; andernfalls erfolgt die Lieferung von Verbund-Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / Basispreis; eventuelle Bruchteile im Barausgleich). Das Produkt kann noch bis zum 22.4.22 zum Kurs von 100 Prozent ohne Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Verbund-Aktie mit ihrem soliden Geschäftsmodell ist schon sehr gut gelaufen – für die defensiven Strategien könnten sich auch alle Anleger interessieren, die Discount- und Einkommensstrategie als Erwerbsvorbereitung mit Renditeprämie verstehen und im Fall eines Kursrückgangs die Aktie als langfristiges Investment übernehmen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Verbund-Aktien oder von Anlageprodukten auf Verbund-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen