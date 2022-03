Solidität aus der Schweiz: Novartis-Seitwärtsstrategien

Wie Roche bleibt auch Novartis in Russland präsent: Novartis beschäftigt dort 2.000 Angestellte und unterhält eine Produktionsstätte in St. Petersburg; die Höhe der in Russland generierten Umsätze ist nicht bekannt. Die Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267) notierte in den vergangenen 12 Monaten in einer Spanne von 70 bis 83 Schweizer Franken – aktuell werden 78 Franken bezahlt. Wer eine defensive Alternative zur Aktie sucht, kann sich mit Zertifikaten entsprechend positionieren. Die Konditionen von Standard- und währungsgesicherten Produkten (Quanto) liegen auf nahezu gleicher Höhe; da die Schwankungsbreite der Aktie aufgrund des soliden Geschäftsmodells recht gering ist, finden sich interessante Renditepotenziale nur bei Strategien, die nah „am Geld“ angesiedelt sind.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (Juni)

Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF0DZU1 erzielt beim Kaufpreis von 72,73 Euro maximale Erträge von 2,27 Euro oder 11,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.6.22 zumindest auf dem Cap von 75 Franken notiert. Barausgleich auch im negativen Szenario.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (September)

Wer sich für die baugleiche Strategie mit Laufzeit September mit der ISIN DE000SF3FLC8 entscheidet, bekommt eine etwas höhere absolute Rendite von 3,28 Euro oder 8,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 16.9.22 über 75 Franken schließt. Andernfalls ebenfalls Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 12,6 Prozent p.a. Rendite (Dezember)

Das wechselkursgesicherte Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HB34Q77 zahlt bei Fälligkeit am 23.12.22 den Höchstbetrag von 90 Euro, sofern die Aktie bis zum 16.12.22 niemals die Barriere bei 70 Franken berührt oder unterschreitet. Aus der Differenz zum Preis von 79,87 Euro ergibt sich eine maximale Rendite 10,13 Euro oder 12,6 Prozent p.a. Moderates Aufgeld von 1,9 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Novartis gilt als global aktiver Pharma Pure Play als grundsätzlich defensives Investment, das mit dem Sicherheitspuffer eines Discount- oder Bonus-Zertifikats noch etwas defensiver ausgerichtet werden kann.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Novartis-Aktien oder von Anlageprodukten auf Novartis-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen