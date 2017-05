Solarworld, SMA Solar – Status Quo nach Trump

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Der Insolvenzantrag von Solarworld schockiert den Solarmarkt. Ist die Pleite eine Ausnahme oder Vorbote einer Zeitenwende? Unter der aktuellen US-Administration könnte sich das Klima weiter verschärfen. Insgesamt herrscht eine deutliche Verunsicherung in der Solarindustrie. Könnten dennoch etliche der Aktien aus dem Sektor allmählich den Boden finden? Der Discount Optionsschein auf SMA Solaraus unserer-Liste bietet für diesen Fall immerhin eine Seitwärtsrendite von knapp 13 Prozent. Wer bei SMA auf fallende Kurse spekulieren möchte, greift zur WKN

Alles kämpfen half erstmal nichts – der größte Solarmodulhersteller in Deutschland meldet Insolvenz an. Zuletzt lag der Börsenwert von SolarWorld bei lediglich rund 50 Millionen Euro, was zeigt, wie skeptisch Investoren die Perspektiven des Unternehmens bereits im Vorfeld eingeschätzt haben. Die Produktion läuft zwar vorerst weiter, allerdings mit ungewissem Ausgang. ”Mit meinem Team werde ich mich nun zügig mit der aktuellen Lage des Unternehmens auseinandersetzen”, sagte Piepenburg (Lesen Sie auch: Solarworld, Q-Cells, Solarfabrik – adieu).

Das Webinar-Programm ab Dienstag:

Dienstag, 16.05, 18:00 Uhr: Euer Egmond – Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 16.05, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 17.05, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Gegenwind aus den USA

„Zurück in die Zukunft“ scheint das Motto für Donald Trump zu sein: Der US-Präsident hat den Klimawandel als Schwindel bezeichnet, und will trotz der massiven Folgen für die Umwelt verstärkt in die Bereiche Öl und Kohle investieren. Dazu hat er per Erlass den „Clean Power Plan“ seines Vorgängers Barack Obama, also des Programms für saubere Energie zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Kraftwerken, abgeschafft. Allerdings sind die Steuererleichterungen für die Solarindustrie bestehen geblieben, weshalb viele Experten davon ausgehen, dass der Absatz der Branche in den nächsten Jahren weiter deutlich wachsen wird.

Dafür spricht auch der starke Preisrückgang bei Panelen, weshalb die Technologie zusehends wettbewerbsfähiger wird gegenüber Erdgas und Kohle. Daher dürften gerade etliche Versorger, aber auch Unternehmen und private Haushalte, verstärkt in die Solartechnik investieren. So hat der Versorger NRG Energy angekündigt, er wolle die Emissionen bis 2030 um die Hälfte reduzieren und dazu weiterhin in den Bereich erneuerbare Energien investieren. Ob das Absatzwachstum in der US-Solarbranche anhält, wird allerdings nicht zuletzt davon abhängen, ob Trump einen neuen Versuch zur Abschaffung der Subventionen für die Solarindustrie starten und womöglich mit der Mehrheit der Republikaner im Kongress durchsetzen wird.

Das wäre eine Hiobsbotschaft für eine Branche, die ohnehin stark unter dem Preisverfall leidet. Experten gehen davon aus, dass die Preise in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent sinken werden, nach einem Minus von knapp 60 Prozent für die vergangenen fünf Jahre. Die US-Solarfirma SunPower, die mehrheitlich dem französischen Ölmulti Total gehört, hat auf das schwierige Umfeld reagiert und rund ein Viertel aller Mitarbeiter entlassen und ein Werk geschlossen. Laut den Schätzungen der Analysten soll der Konzern daher im laufenden Jahr den Verlust deutlich senken auf 360 Millionen Dollar, gefolgt von einem Minus von rund 100 Millionen für 2018.

In unserem zweiten Teil werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation bei First Solar und SMA Solar und wagen einen Ausblick auf die Zukunft des Solarmarktes. Weitere interessante Berichte und Analysen rund um das Geschehen auf den Märkten lesen Sie übrigens auch im Blog von onemarkets.