Solarworld, Q-Cells, Solarfabrik – adieu

Bei Snapchat konnte man zuletzt zusehen wie Kapital vernichtet wurde. Nach den Zahlen fällt der Kurs um rund 25 Prozent. Seit Ausgabe liegt die Aktie um rund 37 Prozent hinten. Der gewaltige Quartalsverlust der Snap Inc. von 2,2 Milliarden Dollar war eher noch die kleinste Sorge der Investoren – auch wenn er neben einem Umsatz von weniger als 150 Millionen Dollar besonders übel aussah. Zwei Milliarden Dollar von dem Minus gehen auf eine einmalige Belastung im Zuge des Börsengangs durch Vergütung mit Aktienoptionen zurück. Viel schwerer wog, dass Snap auch bei Wachstum von Nutzerzahl und Umsatz die Analystenprognosen verfehlte.

Denn wie groß und wie effizient die Firma werden kann, ist nach wie vor die zentrale Frage für die Investoren. Snap kam im ersten Quartal auf 166 Millionen täglich aktive Nutzer. Das waren nur acht Millionen mehr als im Quartal davor. Damit ging die seit Herbst andauernde Flaute weiter. Wir haben von Beginn an gewarnt – siehe hier - und passende Short-Papiere vorgestellt. Wer noch dabei ist, kann sich über die Gewinne freuen und aussteigen. Ein ähnliches Kursmassaker gab es über die Jahre bei Solarworld. Im Nachhinein darf sich niemand beschweren, die Warnzeichen übersehen zu haben. So konnte man schon 2006 lesen, die Solar-Aktien erinnerten an den Neuen Markt – hier.

Doch die Aktien fanden im Laufe der Jahre immer wieder Anhänger, die ein Comeback voraus sagten. So sah Max Otte im Jahr 2012 eine Solarworld als attraktives Investment. Im Focus empfahl er 2012 Commerzbank und Solarworld als heiße Aktien und Buchwert-Schnapper – musste man haben…

Was macht der DAX?

Wer hingegen im DAX investiert ist, liegt zwangsläufig vorne. Schließlich hat der Index seit Montag knapp unter dem Rekordhoch geparkt. Wir fragen uns, ob das so bleiben muss – Investoren aufgepasst – Macron ist kein Trump!

Das Handwerkszeug für die kommenden Wochen und Monate lautet – Investmentprodukte mit Seitwärtschancen, mit Absicherung und Luft nach unten. Inlineoptionsscheine auf den DAX – WKN HU9T96 – Bonuspapiere ohne Aufgeld – PR4XDN – Discount-Puts DL6H94 auf den DAX - und Discount-Calls für moderat noch Mutige DGR60X sind das Gebot der Stunde.

Unsere Chartanalyse:

Nach einer Rally von rund 800 Punkten alleine seit dem Zwischentief Ende April schaltet der Deutsche Aktienindex nun einen Gang zurück. Ob sich dies zu einer längeren Korrektur ausweitet oder ob es schon bald mit dem alten Tempo weiter nach oben geht, bleibt abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit für beide Szenarien ist fast gleich hoch.

Angekommen am oberen Rand des im Tageschart erkennbaren Aufwärtstrendkanals (grün) zeigt der Index wieder Anzeichen einer Denkpause. Die nördliche Begrenzung dieses Kurskorridors bei aktuell rund 12.810 Punkten ist aus charttechnischer Sicht keine besonders massive Barriere. Mangels Alternativen könnte sich der am Allzeithoch verlaufende Index aber daran orientieren. Überhitzt ist er bisher jedoch nur leicht, er weicht um rund drei Prozent von seinem Monatsdurchschnitt nach oben ab, Werte von bis zu fünf Prozent waren in der jüngeren Vergangenheit möglich (blauer Indikator unter dem Chart).

Zumindest ist die steile Aufwärtsbewegung der Vortage (rote Linie) unterbrochen, ein Rückschlag bis an die 12.650er-Marke ist jederzeit möglich. Bleiben Nachkäufe an dieser nur schwachen Unterstützung aus, ist bei 12.390/12.480 die nächste Haltezone auszumachen. Eine Korrektur in diese Zielregion ist nicht unwahrscheinlich, auch wenn es zuvor noch zu einem weiteren Aufbäumen des Marktes kommen kann.

