Solarworld – die Horrormeldung! Insolvenz!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Solarworld ist insolvent. Die Aktie fällt im Handel bei L&S auf 80 Cent– ein Minus von 78 Prozent. Der Vorstand sei zu der Überzeugung gelangt,dass «keine positive Fortbestehensprognose mehr bestehe, dieGesellschaft damit überschuldet sei und somit eineInsolvenzantragspflicht bestehe», teilte das Bonner Unternehmen in einerPflichtmitteilung an die Börse mit. Der Vorstand werde vor diesemHintergrund unverzüglich einen Insolvenzantrag beim zuständigenAmtsgericht stellen, kündigte das Unternehmen an. Solarworld kämpft mitstetig sinkenden Preisen für Solarmodule und einer bedrohlichen Klage inden USA.Quelle: DPA, eigene Recherche