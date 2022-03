SolarEdge: Schafft die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten den Breakout?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: SEDG ISIN: US83417M1045

Rückblick: SolarEdge beschäftigt sich mit der Entwicklung intelligenter Energietechnologien. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Photovoltaik-Wechselrichter, Leistungsoptimierer, Photovoltaik-Überwachung, Software-Tools und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Nachdem die Aktie einige Zeit unter dem EMA-20 nach Süden gelaufen war, folgte eine kurze Seitwärtsphase. Anfang März ging es dann eine Etage höher und es bildete sich eine Base aus.

Meinung: Der Wechselrichter-Produzent hat mitgeteilt, neue Aktien ausgeben zu wollen. Die Aktie setzte am Donnerstag nach dieser Meldung zurück. Am Freitag griffen die Anleger dann wieder zu. Die Beschleunigung bei der Energiewende aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen dürfte SolarEdge in die Hände spielen. Wenn es die Bullen ernst meinen, sollten diese die Kurse über den Widerstand, welcher bei rund 335 USD verläuft, treiben können.

Chart vom 17.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 312.00 USD

Setup: Bei einem Breakout über 335 USD könnte sich der Aufbau einer Long-Position lohnen. Diese ließe sich nach dem Entry unter dem Tief der letzten Tage, unter dem EMA-20, absichern.

Meine Meinung zu SolarEdge ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SEDG

