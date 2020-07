Sojabohnen: Bald wieder abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Der Preis für Sojabohnen konnte die letzten Handelstage deutlich anziehen. Doch saisonal betrachtet sieht es für den Sojabohnen-Preis für Juli bis September negativ aus. Zudem notiert der Preis aktuell an einem wichtigen charttechnischen Widerstand.

Nachdem der Preis für Sojabohnen ca. einen Monat lang seitwärts verlaufen ist, kam es nun zu einem Ausbruch nach oben und der Preis konnte in den letzten Handelstagen deutlich zulegen. Doch, ob es nun so weitergeht bleibt fraglich, denn aktuell läuft eine saisonale Schwächephase und der Preis ist zuletzt an einen wichtigen Widerstandsbereich herangelaufen.

Charttechnischer Widerstand voraus

Saisonal betrachtet ist die Periode zwischen Juli und September die schwächste des gesamten Jahres. In diesen Monaten fällt der Preis für Sojabohnen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Auch die CoT-Daten (Commitment of Traders) sind aktuell bearish zu werten. Aktuell wird es dabei besonders interessant, denn der Sojabohnen-Future ist nun an einen wichtigen Widerstandsbereich, welcher zwischen 900 und 920 US-cents verläuft, herangelaufen. Es bestehen also gute Chancen für die Short-Seite, dass nun eine Abwärtsbewegung folgt.

Sojabohnen (Tageschart in USc) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 900 // 920 // 940 // 960 Unterstützungen: 880 // 860 // 840 // 820

Fazit

Einiges spricht momentan dafür, dass die Aufwätsbewegung der letzten Tage in Kürze stoppen und eine entsprechende Gegenbewegung nach unten folgen könnte. Dafür sprechen verschiedene Vorfilter wie die Saisonalität oder die CoT-Daten. Auch charttechnisch ist es interessant, da der Preis für Sojabohnen nun an einen wichtigen Widerstandsbereich herangelaufen ist. Antizyklisch-agierende Trader könnten von daher nun darüber nachdenken sich eine erste Tranche (mit kleinem Hebel) ins Trading-Depot zu legen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VL6KM9

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 2,42 - 2,43 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 11,69 USD

Basiswert: Sojabohnen-Future KO-Schwelle: 11,348 USD

akt. Kurs Basiswert: 899 USc Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,50 Euro Hebel: 3,29

Kurschance: + 44 Prozent Quelle: Vontobel

