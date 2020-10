Soja Future: Auf den letzten Metern

von Maciej Gaj - 27.10.2020, 07:38 Uhr

Seit August hält beim Soja Future eine steile Rallye an und bracht Kurgewinne von gut 20 Prozent bis heute hervor. Doch nun nährt sich der Agrarrohstoff einer größeren Widerstandsmarke aus 2017/2018 an.

Noch im Jahr 2017 markierte Soja einen Höchststand von 1.221,75 US-Cent und konnte sich dabei auf der markanten Unterstützung von 1.100 US-Cent abstützen. Doch im Frühjahr 2018 kam es zu einem Bruch diese Unterstützung, die Folge waren bis April dieses Jahres weitere Abschläge auf 808,25 US-Cent. Erst in diesem Bereich gelang es einen tragfähigen Boden zu finden und einen zunächst flachen Aufwärtstrend zu etablieren. Seit Mitte August kennt der Sojapreis jedoch kein Halten mehr und schoss regelrecht in die Höhe. Dabei nähert sich der Future nun seiner einstigen Unterstützung und jetzt Widerstand aus 2017/2018 bei 1.100 US-Cent mit großen Schritten an und dürfte an dieser Stelle zunächst einmal in eine Konsolidierung übergehen. Bestehende Long-Positionen sind auf jeden Fall enger abzusichern oder aber eine Realisierung von Teilgewinnen vorzunehmen. Dabei wäre sogar eine entgegengesetzte Positionierung denkbar, die allerdings an dieser Stelle noch als recht spekulativ bewertet werden muss.

Hohe Hürde voraus

Derzeit gibt es keinerlei Anzeichen für einen direkten Abbruch der Rallye beim Soja Future, allerdings spricht ein direkter Durchbruch über die Hürde bei 1.100 US-Cent dagegen. Viel wahrscheinlicher ist einen Abpraller zur Unterseite hin, der sogar für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen genutzt werden kann. Hierzu würde sich beispielsweise ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VL6N6F eignen, Ziele ließen sich bei 1.060, darunter bei 1.046 und schließlich 1.030 US-Cent ableiten. Bestehende Long-Positionen sollten auf jeden Fall enger abgesichert werden, hier schwebt derzeit ein Niveau von grob 1.060 US-Cent vor. Für den Fall einer direkten Trendumkehr treten Verkaufssignal allerdings erst unterhalb von 1.050 US-Cent auf. Ziele ließen sich dann bei 1.030 und glatt 1.000 US-Cent ableiten.

Soja Future (Wochenchart in US-Cent) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.088,50 // 1.095,25 // 1.100,00 // 1.112,00 Unterstützungen: 1.079,75 // 1.065,50 // 1.060,00 // 1.051,25

Fazit

Erste Short-Positionen sollten nicht vor einem Test der Kursmarke von 1.100 US-Cent eingegangen werden, besser sollte an dieser Stelle ein Topping-Muster erst noch abgewartet werden. Im Erfolgsfall ließe sich anschließend Abwärtspotenzial in Richtung 1.080, 1.060 und 1.046 US-Cents für den Soja Future ableiten. Über ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat VL6N6F ergibt sich hierdurch bei vollständiger Ideenumsetzung eine potenzielle Rendite-Chance von etwa 50 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende bei 1,46 Euro notieren. Bestehende Long-Positionen dürfen nun um 1.060 US-Cent enger abgesichert gesichert werden. Vorzeitiger Aktionismus kann aber hart bestraft werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: VL6N6F

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 1,20 - 1,21 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.219,70 US-Cent

Basiswert: Soja Future KO-Schwelle: 1.184,10 US-Cent

akt. Kurs Basiswert: 1.086,75 US-Cent Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,45 Euro Hebel: 10,9

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Vontobel

