Soja Future: Agrarrohstoff vor großer Herausforderung

Der Sojapreis präsentiert sich seit einigen Wochen im Bereich seiner Vorgängerhochs aus 2019 festgefahren. COT-Daten weisen auf einen latenten Verkäufer-Überhang hin, ein möglicher Hinweis auf fortgesetztes kräftesammeln und eine anschließende Ausbruchsbewegung.

Bis es allerdings so weit kommt, verbleibt der Sojapreis in seinem seit Mitte 2016 bestehenden Abwärtstrend und dürfte vorläufig die Seitwärtsbewegung zwischen 926,00 und 949,00 US-Dollar noch eine Weile lang weiter fortsetzen. Zwischengeschaltete Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau bei 900,00 US-Dollar kämen in der Sammelphase nicht überraschend, diese Marke könnte als mögliches Sprungbrett für einen erneuten Angriff auf den Zweifachwiderstand um 950,00 US-Dollar bestehend einerseits aus der oberen Hürde sowie den Abwärtstrendkanal fungieren. Bei bestehenden Long-Positionen können unterdessen einige Gewinne eingesammelt werden, ein direkter Aufbau von Positionen auf einen steigenden Sojapreis werden zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht nahegelegt.

Bislang neutrale Handelsrange

Als weiteres Argument für eine mittelfristig bevorstehende Trendwende kann eine inverse SKS-Formation gewertet werden, die sich seit Ende 2019 ausbreitet und deren Nackenlinie um 950,00 US-Dollar verläuft. Für eine eindeutige Signallage sollte jedoch mindestens ein Wochenschlusskurs - besser Monatsschlusskurs - abgewartet werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei glatt 1.000 US-Dollar signifikant an, eine vollständige Abarbeitung der technischen Formation könnte Aufwärtspotenzial sogar bis an 1.103 US-Dollar freisetzen. Für ein derartiges Szenario kommt allerdings nur ein zeitlich unbegrenzter Schein infrage, hierzu bietet sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF5RYZ mit einem Hebel von 11,5 bestens an. Die mögliche Renditechance bei regelkonformer Umsetzung beliefe sich am Ende auf bis zu 60 Prozent. Ein Kursrutsch unter eine mögliche Stopp-Marke von 895,00 US-Dollar würde hingegen fortgesetzte Abwärtsrisiken in Richtung 840,00 US-Dollar bedeuten.

Soja Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 938,75 // 950,00 // 973,25 // 977,50 Unterstützungen: 927,50 // 906,75 // 900,00 // 867,50

Fazit

Bei dieser Handelsidee müssen Investoren einen langen Atem besitzen . Die Ausdehnung der inversen SKS-Formation seit Ende 2018 impliziert einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr und könnte sogar bis zu zwölf Monate andauern. Ein mittelfristiger Anstieg kommt aber auch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend sowie die Kursmarke von mindestens 950,00 US-Dollar infrage. Zwischenzeitliche Rücksetzer zurück auf das Niveau von 900,00 US-Dollar müssen zuvor einkalkuliert werden. Beim Zieleinlauf von 1.000 US-Dollar ergibt sich im vorgestellten Schein mit der WKN VF5RYZ somit eine mögliche Renditechance von 60 Prozent. Orientierungshalber sollte das Zertifikat dann um 1,18 Euro herum notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb des Niveaus von 895,00 US-Dollar erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,24 Euro. Zu bedenken bleibt jedoch der längere Anlagehorizont und damit mögliche Veränderungen auf den Rohstoffmärkten.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF5RYZ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,73 - 0,74 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 8,709 US-Dollar

Basiswert: Soja Future KO-Schwelle: 8,709 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 934,75 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,18 Euro Hebel: 11,5

Kurschance: + 60 Prozent Quelle: Vontobel

