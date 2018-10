Software-Puts mit 88%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse drohen bei der Software-Aktie (ISIN: DE000A2GS401) weitere Abgaben. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Software AG befindet sich seit einem Hoch bei 49,80 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel sie zunächst auf 38,58 EUR zurück. Anschließend kam es zu einer mehrere Monate andauernden Seitwärtsbewegung. Am Freitag rutschte der Wert allerdings unter 38,58 EUR. Am Montag kam es zu weiteren Abgaben auf 36,56 EUR. Gestern setzte eine Gegenbewegung ein.

Ausblick: Mit dem Bruch der Marke bei 38,58 EUR kam es in der Software AG zu einem mittelfristigen Verkaufssignal. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen bis 34,53 EUR und später sogar 29,27 EUR abfallen. Eine vorherige Erholung in Richtung 38,58 EUR würde das Chartbild nicht verbessern, erst eine stabile Rückkehr über 38,58 EUR. In diesem Fall könnte es zu einer Erholung bis 40,06 oder sogar 44,50 EUR kommen“.

Wer beim aktuellen Software-Aktienkurs von 36,64 Euro von einem Kursrückgang auf bis zu 34,53 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf die Software-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 16.11.18, BV 0,1, ISIN: DE000GM6MJV6, wurde beim Aktienkurs von 36,70 Euro mit 0,075 – 0,085 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Software-Aktie im Verlauf der nächsten Woche auf 34,53 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,16 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 39,0243 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Software-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,0243 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ224H4, wurde beim Aktienkurs von 36,70 Euro mit 0,25 – 0,27 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Software- auf 34,53 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,44 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Software-Aktien oder von Hebelprodukten auf Software-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Walter Kozubek