Software-Konzern entzückt die Anleger

1. SAP (WKN 716460)

Unter sehr hohen Umsätzen können sich die Papiere des SAP-Konzerns an die DAX-Spitze setzen. Die Aktie des Walldorfer Software-Konzerns gewinnt am Mittwoch über 4%. Gestern Abend präsentierte das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal des Jahres 2021. Nach Vorlage der Zahlen hob das Unternehmen überdies seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an.



2. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Auch die Aktie der Deutschen Telekom wird heute rege gehandelt. Mit einem leichten Plus von 0,26% notieren die Papiere etwa analog zum Gesamtmarkt. Auch die kürzlich ausgesprochene Kaufempfehlung für die Telekom-Tochter T-Mobile US kann der Aktie heute keine Impulse verschaffen.



3. Allianz (WKN 840400)

Schwächer notieren zur Wochenmitte die Papiere des Münchener Versicherungskonzerns Allianz. Für die Aktie geht es 0,7% gen Süden. Anteilseigner dürfen sich indes auf die bald anstehende Hauptversammlung der Allianz freuen. Dort wird die Gesellschaft ihren Aktionären eine Dividende von 9,60 Euro je Anteilsschein vorschlagen.