Software-Calls mit 68%-Chance bei Kurserholung auf 40 Euro

Nachdem die Software-Aktie (ISIN: DE000A2GS401) am 31.8.21 bei 44 Euro auf ein neues Jahreshoch zulegen konnte, ging es mit dem Aktienkurs volatil nach unten. Vor allem die „Anpassung“ der Erwartungen für das digitale Business wurde von Anlegern nicht positiv aufgenommen. Am 19.10.21 brach der Aktienkurs auf Schlusskursbasis um nahezu 11 Prozent auf 36,80 Euro ein, um sich in den nächsten Tagen geringfügig auf ihr aktuelles Niveau bei 37,16 Euro zu erholen.

Erfüllen sich die positiven Prognosen jener Experten, die die Software-Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich das ermäßigte Niveau durchaus zum Einstieg in die Aktie eignen. Kann sich die Software-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 40 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Software-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000SD4LPY1, wurde beim Aktienkurs von 37,16 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt.

Legt die Software-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 40 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,663 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Software-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,663 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH1BRS8, wurde beim Software-Aktienkurs von 37,16 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Software-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,63 Euro (+66 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,4732 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Software-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,4732 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF3U0E6, wurde beim Software-Aktienkurs von 37,16 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro taxiert.

Beim Software-Aktienkurs von 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,95 Euro (+34 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Software-Aktien oder von Hebelprodukten auf Software-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek