Software: Bullishe Seitwärtschancen mit Discount-Calls

Mit der im MDAX gelisteten Software-Aktie (ISIN: DE000A2GS401) ging es seit dem am 31.8.21 bei 44 Euro markierte 12-Monatshoch, begleitet von hohen Kursschwankungen, nach unten. Nachdem die Talfahrt Anfang März bei 27,94 Euro ihren vorläufigen Tiefststand erreicht hatte befestigte sich der Aktienkurs in den Wochen im Bereich der 30 Euro-Marke. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal, in dem sowohl Umsatz, Gewinn und Auftragseingänge deutlich gesteigert werden konnten legte die Aktie nach der Bestätigung des Ausblicks für das Jahr 2022 trotz der Schwäche des Gesamtmarktes um zwei Prozent zu.

Für Anleger, die der Aktie auch im aktuell unsicheren Marktumfeld zumindest eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, die aber auch bei einem stagnierenden oder leicht fallenden Aktienkurs positive Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Cap bei 30 Euro

Der DZ Bank-Discount-Call auf die Software-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, Cap bei 30 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 16.12.22, ISIN: DE000DV8GQ43, wurde beim Aktienkurs von 30,80 Euro mit 0,33 – 0,35 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 16.12.22 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (30 Cap – 25 Basispreis), unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses mit 0,50 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein bis zum Jahresende bei einem nahezu unveränderten Aktienkurs die Chance auf einen Ertrag von 42,86 Prozent. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 28 Euro wird der Schein mit 0,30 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 25 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 30 Euro

Der sehr kurz laufende DZ Bank-Discount-Call mit Basispreis bei 25 Euro, Cap bei 30 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000DV8GQZ2, wurde beim Aktienkurs von 30,80 Euro mit 0,35 – 0,37 Euro taxiert. Allerdings ist zu beachten, dass der Dividendenabschlag Mitte Mai 22 den Aktienkurs reduzieren wird. Dieser Schein ermöglicht zwei Monaten eine Rendite von 35,14 Prozent, wenn die Software-Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps von 30 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Software-Aktien oder von Hebelprodukten auf Software-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek