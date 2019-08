Software AG: Ist die Gegenreaktion nach dem Absturz angelaufen?

Am 31. Juli hatten wir bereits auf eine möglicherweise neue Chance aufmerksam gemacht. Das war der Titel: „Software AG: Trendwende oder Absturz – die Chancen stehen 50:50!“ Im Express-Service hatten wir unserem Abonnenten einen konkreten Trading-Vorschlag gemacht. Das war der Hinweis: „Die Situation ist auf jeden Fall spannend und bietet für einen Long- oder Short-Trade bei einer entsprechenden Entwicklung alle Möglichkeiten. Wir würden es aber mit einen Short-Trade versuchen. Ein erstes Kursziel sehen wir bei 24,00 Euro und wenn diese Marke keinen Halt bieten sollte, kann es charttechnisch auch bis auf 22,00 Euro abwärts gehen.“

Den Abonnenten hatten wir einen passenden Einstiegskurs genannt und dafür ein Short-Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass sich bereits zu einem Volltreffer von bis zu 50 Prozent entwickelt hat. Die Aktie der Software AG befindet sich bereits seit Januar 2018 im Abwärtstrend und hat sich mittlerweile mehr als halbiert. Zu den Kursverlusten hatten neben dem schwachen Börsenumfeld auch fundamentale Gründe beigetragen. Man muss im Langfristchart schon lange zurück schauen bis man einen Kurs und einen haltbaren Stoppkurs in dieser Gegend sehen kann. Sollte der Fahrstuhl weiter nach unten geben, droht ein Absturz bis 20,00 Euro Bei einer merkbaren Gegenwehr kann jetzt aber auch ein Long-Trade mit einem schönen Gewinn lauern. Was passiert, werden wir in den nächsten Tagen erleben. Mehr – wie immer - im RuMaS Express-Service.

