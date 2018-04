Software AG-Aktie: Schwacher Jahresauftakt nicht nur wegen Währungsbelastungen - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:

Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).

Der Umsatz sei in Q1 überraschend um 9,4% (währungsbereinigt: -2,4%) auf 186,6 (Vj.: 205,9) Mio. Euro gesunken. Hierfür seien jedoch nicht alleine die signifikanten Währungsbelastungen in Höhe von 14,4 Mio. Euro verantwortlich gewesen. Ergebnisseitig seien die Zahlen aber zum Teil positiver ausgefallen. Demnach habe zwar auch die Ergebnisentwicklung auf bereinigter Basis enttäuscht, auf berichteter Basis seien die Analysten-Prognosen jedoch übertroffen. Trotz des schwachen Jahresauftakts halte das Unternehmen an seinem Ausblick für 2018 fest bzw. gehe jetzt sogar für die neue Sparte mit dem Internet der Dinge und der Cloud von einem noch stärkeren Wachstums aus als bislang. Wegen des besser als von ihm erwartet ausgefallenen Q1-Nettoergebnisses sowie einer niedrigeren Steuerbelastung habe er u.a. seine EPS-Prognose (berichtet) für 2018 auf 2,14 (alt: 2,03) Euro erhöht.

Mit den Zahlen setze das Wertpapier seine seit Jahresanfang andauernde Schwäche fort. Wenn der Bereich Digital Business Platform nicht bald wieder auf den Wachstumspfad zurückkehre, sollte das starke Wachstum bei loT & Cloud, das Ende letzten Jahres für einen deutlichen Kursanstieg bei der Aktie gesorgt habe, untergraben werden.

Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein “halten“-Votum für die Software AG-Aktie. Das Kursziel sei von 50,00 auf 45,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 16.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Software AG-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

41,51 EUR -2,88% (16.04.2018, 13:03)

Tradegate-Aktienkurs Software AG

41,55 EUR -3,06% (16.04.2018, 12:52)

ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401

WKN Software AG-Aktie:

A2GS40

Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF

Kurzprofil Software AG:

Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Mio. Euro. (16.04.2018/ac/a/t)