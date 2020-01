Softbank und Activision Blizzard gefragt

Sind die Anleger skeptisch nach den neuen Rekordhöhen beim Dow Jones? An der EUWAX sind ausschließlich Käufer in einem Knock-out-Put auf den Dow Jones (WKN: KA7Z4A) zu registrieren. Der Knock-out-Put hat eine Laufzeit bis zum 26.02.2020 und eine Knock-out-Barriere von 30.400 Punkten im Dow Jones.





Ein Knock-out-Call auf den japanischen Telekom- und Medienkonzern Softbank ist besonders stark gefragt (WKN: KA07K3). Für den Call sind ausschließlich Kauforders zu verzeichnen. Die Softbank- Aktie notiert im bisherigen Handel an der Börse Stuttgart geringfügig im Minus.Ebenfalls ein Knock-out-Call auf den amerikanischen Spielehersteller Activision Blizzard steht in der Gunst der Anleger (WKN: MC34YB). In dem Call sind ausschließlich Käufer aktiv. Die Aktie des Spieleherstellers notiert zur Wochenmitte fast unverändert. EUWAX





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.