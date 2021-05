Société Générale: In fünf Wellen zum 2020'er Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Seit nunmehr Oktober letzten Jahres läuft in der Aktie der französischen Großbank Société Générale eine klare Aufwärtsbewegung, nachdem zuvor eine einige Monate andauernde Stabilisierungsphase auf tiefem Niveau abgespielt worden ist. Dabei gelang es die wichtigsten Widerstandsmarken zuletzt zu knacken, was der Aktie nun den Weg in Richtung der Hochs aus 2020 freigemacht haben dürfte.

Noch Anfang 2020 markierte Société Générale (SG) bei 32,16 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt, kam aber im Zuge der Corona-Pandemie mächtig unter die Räder und musste Rücksetzer zunächst auf ein Niveau von rund 13,00 Euro einstecken. Die anschließende Stabilisierungsphase drückte das Papier sogar im Bereich von 10,79 Euro abwärts, ab Oktober kehrten aber sukzessive wieder Käufer zurück und etablierten eine Aufwärtsbewegung, die zu Beginn dieses Monats sogar über das 61,8 % Fibonacci-Retracement und somit eine der wichtigsten Widerstandsmarken aufwärts reichte. Eine überaus erwähnenswerte Besonderheit ist der sehr harmonische wellentechnische Verlauf des Wertpapiers, der sich extrem sauber an die Fibonacci-Reihen hält und dadurch die Richtigkeit dieser Kursmarken zusätzlich untermauert.

Freigekämpft

Solange SG oberhalb des 61,8 % Fibo um 24,00 Euro notiert, sind weitere Zugewinne an 27,81, 28,98 und schließlich 32,16 Euro für die nächsten Monate klar zu favorisieren. Hierzu könnte beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf SG WKN MF8ZQA mit einem konstanten Hebel von 3,0 zum Einsatz kommen. Trotzdem sollte innerhalb der laufenden Aufwärtsphase seit Anfang Mai ein Pullback zurück auf 24,00 und sogar 23,15 Euro grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Das wäre noch kein Scheitern bullischer Marktteilnehmer, sondern würde vollkommen im Rahmen einer Konsolidierung liegen. Erst unterhalb von 21,50 Euro dürfte sich das Chartbild der Aktie sukzessive eintrüben, Abschläge auf sogar 18,77 Euro kämen in diesem Szenario nicht überraschend.

