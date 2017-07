Société Générale (Monthly) - Zähes Ringen

Zähes Ringen





Seit Anfang des Jahres ringt die Aktie der Société Générale mit dem wichtigen Deckel

bei knapp 50 EUR. Dieses Level definiert die Nackenzone der möglichen Bodenbildung

seit 2009 (siehe Chart). Von entsprechender Tragweite wäre ein endgültiger Befreiungsschlag.

Mut machen in diesem Zusammenhang die „bullishe“ Auflösung der im Verlauf des RSI

ausgeprägten Flagge sowie das bestehende Kaufsignal seitens des trendfolgenden MACD.

Gelingt der Ausbruch, definiert das Hoch vom August 2008 bei 54,27 EUR ein erstes

Anlaufziel. Wichtig ist danach zudem das Niveau von gut 66 EUR. Im Jahr 2008 hat der

Banktitel hier in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils wichtige Verlaufshochs

ausgeprägt. Beachten sollten Anleger derzeit allerdings auch den Quartalschart des

Papiers. In dieser hohen Zeitebene haben sich zuletzt zwei Kerzen mit kleinem Kerzenkörper

ausgebildet. Hierin spiegelt sich der Respekt der Marktteilnehmer vor dem o. g. „ultimativen

Deckel“ wider. Im Umkehrschluss würde deshalb ein Abgleiten unter das jüngste Quartalstief

bei 42,63 EUR ein Scheitern an der angeführten Widerstandszone offen zu Tage treten

lassen.





















Société Générale (Monthly)











































