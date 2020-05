So tickt die Börse: Westlicher Pluralismus gewinnt gegen chinesischen Einheitswahn

Die Gewinner der letzten Woche in der DAX-Familie sind sowohl in der Logistik-Brauche (+9,5%) als auch in der Autoindustrie (+6,9%) zu finden. Gesundheitsbranche (+0,8%) und die Techbranche (+4%) hinken hinterher. Allein diese Betrachtung zeigt, dass wir im letzten Stadium der Erholungsrallye selbst die Krisenverlierer in den Himmel heben wollten. Das böse Erwachen kam dann am Freitag in Form von katastrophalen Arbeitsmarktdaten, die einen Ausverkauf lostraten. Wie das Ganze zusammenpasst, lesen Sie im neuen Kapitel 02 der Heibel-Ticker Ausgabe 20/18.Nachfolgend finden Sie einenfrei zugänglich unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1745#ch02 + magisches Dreieck: Medizin vs. Wirtschaft vs. Grundrechte+ Lufthansa und das magische Dreieck+ Adidas meldet Gewinneinbruch und hofft auf Nachholeffekte+ Neid der kleinen und mittelständischen Unternehmen+ Facebook trotzt der Coronakrise und zielt auf mehr Profitabilität+ Alphabet wird effizient und könnte erneut sensationell zulegen+ Bremsspuren bei DAX-Unternehmen und 373.000 mehr Arbeitslose