So tickt die Börse: Junge Aktionäre geraten erstmals in Panik

Einer heftigen Rallye folgte letzte Woche ein heftiger Ausverkauf: Die von mir angekündigte Rotation von Corona-Gewinnern in konjunktursensitive, zyklische Aktien gewinnt an Dynamik. Was genau die Kurskapriolen letzte Woche befeuert hat, lesen Sie nachfolgend in Auszügen und den kompletten Zusammenhang beschreibe ich in Kapitel 02 meiner neuen Ausgabe.Ist schon komisch: Solange die Kurse steigen, gibt es immer jemanden, der noch ein paar Cent mehr für die Aktie zu zahlen bereit ist. Wenn die Kurse jedoch fallen, fehlt plötzlich jegliche Kaufnachfrage.Der Ausverkauf der Chip-Aktien wirkte wie eine Alarmsirene bei vielen Corona-Spekulanten. Neue Handelsplattformen wie Robinhood in den USA und Trade Republik in Deutschland haben junge Anleger auf den Plan gerufen, die in der gewonnenen Corona-Freizeit zu spekulieren begannen. Seit dem Corona-Crash sind Aktien eigentlich nur gestiegen. Okay, es gibt einige, die nicht gestiegen sind, aber gefallen ist seit dem Tief im März eigentlich keine Aktie mehr.Da haben wir nun eine neue Generation von Aktionären, die noch nie erlebt haben, dass ein Kurs auch mal fallen kann. Im Gegenteil, diese jungen Aktionäre haben gelernt, dass man um so mehr gewinnt, je größer das Risiko ist. Die Aktien, die am offensichtlichsten vom Lockdown profitiert haben, sind auch am stärksten gestiegen und befinden sich daher derzeit in den Depots vieler junger Neu-Aktionäre.Nun, kurzfristig ja, denn kurzfristig bestimmt die Stimmung die Richtung an den Aktienmärkten. Mittel- und langfristig jedoch setzen sich Bewertungen durch, und die sind bei vielen Aktien noch nicht zu hoch.In Kapitel 02 gehe ich neben den Details dieser Entwicklung noch auf die Gewinner (Auto-Industrie) und Verlierer (Chip-Industrie und Corona-Highflyer) dieser Veränderung ein: