So stark schiebt der EU-Gipfel den DAX an

Der DAX setzt noch eins drauf: Stieg der deutsche Leitindex bereits gestern mit einem Plus von 1,3% über die 13.000-er Marke, klettert er am Dienstag bis dato nochmals um 1,9% auf 13.300 Punkte. Schwung verleiht heute die Einigung der EU-Mitgliedsstaaten über das Corona-Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro. Damit hat der DAX seit seinem Corona-Tief im März über 60% zugelegt.Mit einem Plus von 5% ist BioNTech heute erneut die meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger. Nach erfolgreichen Studien in den USA zeigten sich nun auch bei einer Studie mit 60 Personen in Deutschland positive Ergebnisse: So habe der Impfstoff-Kandidat bei den Probanden bereits bei geringer Dosierung Antikörper angeregt. Mit nunmehr knapp 82 Euro nähert sich die BioNTech-Aktie derzeit dem Allzeithoch aus dem März an, das bei 101 Euro liegt.Umsatzspitzenreiter in Stuttgart ist am Dienstag die Siemens-Aktie, die bis zum Mittag 2,1% zulegt. Den aktuellen Plänen zufolge will Siemens im September seine Tochter Siemens Energy an die Börse bringen. Um bei potentiellen Investoren auch um Interesse für die zukünftig eigenständige Firmentochter zu werben, gab Siemens Energy-Chef Bruch kürzlich die Parole aus, eine nachhaltige Energiewirtschaft anzustreben.Nach vier verlustreichen Tagen zieht die in Stuttgart rege gehandelte Wirecard-Aktie heute wieder deutlich an: Bis zum Mittag beträgt das Plus 23%. Damit setzt sich Wirecard deutlich an die Gewinnerliste des DAX und entfernt sich mit 1,80 Euro wieder ein gutes Stück vom „Penny Stock“-Label.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.