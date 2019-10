So schlimm wie im letzten Jahr?

Während das letzte Quartal des Jahres eigentlich von einer saisonalen Stärke geprägt ist, ging es im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent nach unten. Wenngleich zwar der Start ins neue Jahr diese Delle rasch ausgleichen konnte, herrschte zum Jahreswechsel zunächst helle Aufregung. Dem vorausgegangen war aber bereits eine abwärts gerichtete Tendenz, die bereits im Juni 2018 begonnen hatte und die dann im Ausverkauf Ende Dezember gipfelte.Die Auswirkungen des Handelsstreits sind mittlerweile klar auszumachen und dürften auch durch die in Kürze beginnenden Quartalszahlensaison belegt werden. Aus fundamentaler Sicht fällt auf, dass sich die Auftragseingänge für Investitionsgüter abschwächen. Ebenfalls stark rückläufig ist auch die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe. Hier befinden wir uns mittlerweile auf einem Niveau, das zuletzt im Jahr 2009 erreicht wurde. Ein Ende der Handelsstreitigkeiten ist allerdings nicht abzusehen. Im Gegenteil, waren jüngst offensichtlich Strafmaßnahmen gegenüber chinesischen Unternehmen im Gespräch, die am US-Aktienmarkt gelistet sind. Auch fällt auf, dass US-Präsident Trump im Wahlkampfmodus zunehmend noch mehr sein Credo „America first“ vertritt, was bei vielen seiner Wähler gut ankommt. So gesehen, sollte daher eine weitere Zuspitzung des Konflikts zumindest einkalkuliert werden.Im Gegensatz zum Herbst des vergangenen Jahres hat aber die US-Notenbank wieder auf eine expansive Geldpolitik gedreht und auch von andernorts ist eine ähnliche Tendenz spürbar. Das Geld wird daher wieder billig oder noch billiger, wenn man sich am Vorgehen der Europäischen Zentralbank orientiert. Schon alleine mangels Alternative dürfte daher ein Teil dieses Geldstroms am Aktienmarkt landen – ungeachtet der fundamentalen Rahmenbedingungen. In der Vergangenheit führte eine solche Politik oftmals zu einer Blasenbildung, die dann umso heftiger beim Platzen in Erscheinung trat. Im aktuellen Fall ist dies unter anderem am hiesigen Immobilienmarkt erkennbar, da München und Frankfurt mittlerweile zu den teuersten Städten der Welt gehören (was den Immobilienpreis anbelangt). Insofern gibt es auch ein treibendes Element, das trotz der deutlich rückläufigen Industriezahlen den Aufschwung am Aktienmarkt unterstützt. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich das gezielte Investment in einzelne Titel mehr lohnen wird und die Schwankungen insgesamt deutlich zulegen sollten. Insofern kann es auch einmal sinnvoll sein, einen kurzfristigen Gewinn zu realisieren und ein höheres Maß an Cash zu halten.

Stephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.