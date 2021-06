So lebt ein Bitcoin Millionär

Ein Bunker in den Alpen, ein Haus am See und ein KFZ-Kennzeichen für 212.000 Euro - Kryptoszene.de beleuchtet in einer neuen und einzigartigen Infografik den Werdegang des Geschäftsmannes Niklas Nikolajsen

Inzwischen lebt der Bitcoin-Pionier auf großem Fuß: so ließ er sich das KFZ-Kennzeichen „ZG 10“ für seine Luxuskarosse satte 212.000 Euro kosten, fast dreimal soviel wie das Durchschnittsvermögen der Deutschen.

Allerdings macht seine persönliche Geschichte deutlich, dass er auch schon unter gänzlich anderen Verhältnissen lebte. Alles nahm seinen Anfang, als er vor neun Jahren 500 Euro in Bitcoin investierte. Diese entsprechen bei dem heutigen Bitcoin Kurs einem Wert von rund 7,2 Millionen Euro. Anders als viele andere habe er sich jedoch bei anfänglichen Preissteigerungen dagegen entschieden, die Coins zu verkaufen. Sein Motto: „Man sollte dann kaufen, wenn alle anderen verkaufen.“

Obgleich der Millionär Eigentümer eines Schlosses mit einem Wert von rund 18 Millionen Euro ist, scheint er Geld nicht die höchste Bedeutung beizumessen. So spricht er davon, dass man schnell merke, dass dies alles keine Rolle spiele. Dennoch umgebe er sich gern mit den luxuriösen Dingen des Lebens, denn es mache sich „nicht gut, wenn man im Geldbusiness arbeitet, sich mit den teuren Dingen des Lebens aber nicht auskennt. Als ob man Leuten Schuhe verkauft, aber selbst barfuß läuft“, so Niklas Nikolajsen in einem Galileo-Interview.

Angst vor Dieben oder Kidnappern habe Nikolajsen keine. Ein Maschinengewehr und ein Bunker in den Alpen besitzt er trotzdem.

Quelle: kryptoszene. de



