So haben Sie den DAX noch nie gesehen!

Höher und noch höher schwingt sich der Deutsche Aktienindex. Weder diverse Wahlen in Europa, noch Zinserhöhungen in den USA oder der immer wieder aufflammende Konflikt um Nordkorea können die Kauflaune der Anleger in irgendeiner Form bremsen. Erst heute war wieder ein neues Rekordhoch fällig und das Erreichen der 13.000er Marke scheint damit so gut wie sicher. Doch was kommt danach? 14.000? 15.000? 20.000?

Um einmal einen anderen Blick für das Ganze zu bekommen und zu sehen, wie eigentlich ein US-Amerikaner unseren DAX sieht, ist im Folgenden der Chart zum DAX (Future) umgerechnet in USD zu sehen. Hier notiert der DAX zwar aktuell auf keinem Rekordniveau, doch er klebt nur wenig darunter. Erst Anfang Juni gab es mit 14.515,89 einen Rekordstand. Seitdem scheint jedoch etwas die Luft raus und es gibt eine Konsolidierung auf hohem Niveau.

