So günstig handeln wie die Börsenprofis!

(wirtschaftsinformation.ch) – Wer regelmässig an der Börse handelt, lässt viel Geld liegen, wenn er seine Börsenge­schäfte bei einem teuren Anbieter abwickelt. Dabei muss beachtet werden, dass heute nicht mehr nur die Börsengebühren der Grossbanken überrissen sind, sondern auch die E-Banking-Tarife anderer Banken massiv über den Gebührenansätzen der günstigsten Online-Broker liegen. Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie viel Geld man bei einem günstigen Anbieter sparen könnte.

Wenn Sie einen Börsenauftrag erteilen, der den Kauf von Aktien eines Schweizer Unter­nehmens für CHF 10‘000 umfasst, fallen je nach Anbieter unterschiedliche Börsengebühren an (in CHF, ohne fremde Kommissionen, Spesen Dritter und staatliche Abgaben): Wer 10 Börsengeschäfte zu je CHF 10‘000 abwickelt, muss bei der UBS bereits Börsengebühren von total CHF 900 bezahlen. Beim günstigen Anbieter meinTrade.ch liegen die Börsengebühren für diese 10 Börsengeschäfte nur bei total CHF 150, womit -83% gespart werden könnten! Nicht zu unterschätzen sind auch die Konto- und Depotgebühren, die bei den meisten Anbietern hinzukommen. Bei meinTrade.ch fallen keine Konto- und Depotgebühren an, womit sich der Preisvorteil noch einmal vergrössert.

Zu einer erfolgreichen Bewirtschaftung des Anlagevermögens gehört nicht nur die Selek­tion der richtigen Aktien, sondern auch ein kostengünstiger Anbieter für die Abwicklung der Börsengeschäfte. Der in Zug domizilierte Schweizer Online-Broker meinTrade.ch ist ein Premium-Partner der WIRTSCHAFTSINFORMATION und nutzt die Technologie von Interactive Brokers, dem weltweit führenden Online-Broker. Dank dieser einzigartigen Kombination kann meinTrade.ch extrem tiefe Börsengebühren (0.15% auf das Handelsvolumen, mindestens CHF 15 pro Börsenauftrag) anbieten! Testen Sie jetzt meinTrade.ch mittels eines kostenlosen Testkontos oder eröffnen Sie ein reguläres Konto und sichern Sie sich ein Börsenguthaben von CHF 50!

