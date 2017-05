Smartphone drahtlos laden mit Gold

Wireless Charging (Qi), also das kabellose Laden, ist auf dem Vormarsch. Möglich ist es, weil Gold in Sensoren und Ladestationen verbaut wird

Qi-Sender gibt es nicht nur beim berühmten schwedischen Einrichtungshaus und sie sind bei Smartphones aus der Oberklasse schon recht weit verbreitet. Gold in den nötigen Sensoren macht die Technik erst möglich. Kompatibilitätsprobleme gibt es keine, da die Technik dank Zertifizierung herstellerübergreifend ist.

Die drahtlose Ladetechnik wird für mehr Goldnachfrage sorgen. Immerhin gingen in 2016 mehr als 1,4 Milliarden Smartphones über die Ladentheke. Die Nachfrage der Technologiebranche nach Gold steigt, rund drei Prozent im Jahr. Verantwortlich ist dabei vor allem der Bereich Elektronik. Gold findet also auch Verwendung in der Industrie, etwa als Goldkatalysator in der chemischen Industrie.

Der Goldpreis hält sich derzeit mit rund 1260 US-Dollar je Feinunze sehr gut. Der US-Dollar schwächelt ob der Skandalnachrichten vom US-Präsidenten Trump und Gold profitiert. Ein hoher Goldpreis erfreut natürlich die Goldgesellschaften, wie etwa TerraX Minerals oder Klondex Mines.

Klondex Mines, bereits erfolgreicher Produzent mit drei Minen (Nevada und Manitoba) erwartet für 2017 eine Gesamtproduktion von bis zu 225.000 Unzen Goldäquivalent bei erwarteten Cash Kosten bei der Produktion von maximal 710 US-Dollar pro verkaufter Goldäquivalent-Unze.

TerraX Minerals hat auf seinem Yellowknife City Goldprojekt in den kanadischen Nordwest-Territorien von den Winterbohrungen berichtet. Auf dem 418 Quadratkilometer großem Projekt wurden bis zu 9,89 Gramm Gold pro Tonne Gestein ausgemacht. Auch die Infrastruktur und alle anderen nötigen Bedingungen wie Strom etc. sind in dem im Yellowknife-Grünsteingürtel gelegenem Projekt bestens.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html