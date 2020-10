Smarte Ideen für eine smarte Welt

Disruption ist einer jener Begriffe, von dem viele Anleger zwar eine vage Vorstellung haben. Was aber genau dahintersteckt, wissen die wenigsten. Mit Disruption beziehungsweise einer disruptiven Entwicklung ist in der Ökonomie ein Prozess gemeint, bei dem eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung durch eine sich rasch verbreitende Innovation abgelöst bzw. verdrängt wird. Ein Beispiel dafür stellt die Musikindustrie dar. CDs kauft heute niemand mehr, stattdessen werden Songs gestreamt.

In die Zukunft investieren

Disruptive Entwicklungen sind für Anleger deshalb so interessant, weil sich aus dem Wandel enorme Wachstums- und Investmentchancen ergeben können. Viele Unternehmen, die mit ihren Angeboten und Services den Markt revolutioniert haben, sind heute multinationale Megakonzerne. Man denke nur an Apple, (iPhone), Facebook (soziale Netzwerke) oder Amazon.com (Online-Handel). Mit einer neuen HVB Fondsanleihe können Anleger gezielt in solche Pioniere investieren. Basiswert der Anleihe ist der Fonds CPR Invest – Global Disruptive Opportunities. Er investiert in Unternehmen, die Innovationen vorantreiben und die aus Sicht des Fondsmanagements vom Paradigmenwechsel profitieren sollten. Anlagen sind weltweit möglich und nicht auf eine bestimmte Region begrenzt. Zudem umfasst das Spektrum viele zukunfts- trächtige Bereiche wie autonomes Fahren, virtuelle Realität oder Biotechnologie:

Chance auf 4,20 Prozent Zins p. a.

Die Fondsanleihe ist mit einer festen Zinszahlung von 4,20 Prozent auf den Nennbetrag ausgestattet. Der Basispreis liegt bei 90 Prozent des Referenzpreises (Nettoinventarwert pro Anteil) am anfänglichen Beobachtungstag. Das heißt, selbst bei einer Seitwärtsentwicklung des Fonds erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro. Sollte der Nettoinventarwert am Laufzeitende jedoch unter dem Basispreis liegen, sind Verluste möglich, sofern diese durch die Zinszahlung nicht kompensiert werden. Ein weiterer Punkt: Bei dem Produkt handelt es um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Fondsanleihe Basiswert CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, Anteilskl. A – Acc (thesaurierend) ISIN/WKN DE000HVB4SX9/HVB4SX Nennbetrag EUR 1.000,- Rückzahlungstermin 10.11.21 Zinszahlung 4,20 % p. a.* Basispreis 90%** Emissionspreis 100,75 %*** Zeichnung bis 05.11.2020 (14 Uhr)**** * bezogen auf den Nennbetrag

** vom Referenzpreis (Netto­ inventarwert pro Anteil) am anfänglichen Beobachtungstag

*** inklusive Ausgabeaufschlag

**** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 9.10.2020

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB4SX

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Smarte Ideen für eine smarte Welt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).