Skeena Resources: Gute Aussichten

Skeena Resources (TSX-V SKE / WKN A2H52X) hat auf seinem Eskay Creek-Projekt im Golden Triangle (BC) bereits Goldressourcen von insgesamt 2,67 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt (Tagebau und untertage) und noch einmal 1,31 Mio. Tonnen in der Kategorie geschlussfolgert nachgewiesen! Die Gehalte liegen bei 6,1 Gramm Goldäquivalent pro Tonne in der Kategorie angezeigt und 2,91 Gramm Goldäquivalent pro Tonne in der Kategorie geschlussfolgert. Jetzt startete ein neues Bohrprogramm.

Dieses wird sich zunächst darauf konzentrieren, die in einer geplanten Grube liegenden, geschlussfolgerten Ressourcen durch so genannte Bestimmungsbohrungen in die höhere Kategorie angezeigt zu überführen. Konkret bedeutet das, dass die einzelnen Bohrlöcher enger beieinander liegen und so die Kontinuität der Vererzung mit größerer Zuversicht abgeschätzt werden kann.



Diese erste Phase der Bohrungen wird rund 15.000 Bohrmeter verteilt auf mehr als 200 Bohrlöcher umfassen, die in der Regel eine Tiefe von 75 Metern haben werden. In den kommenden Wochen aber wird Skeena ein zweites Bohrgerät auf das Projekt verlegen. Damit will man einerseits das Bohrprogramm beschleunigen, könnte aber auch einige so genannte Erweiterungsbohrungen vornehmen, um nach weiterer goldhaltiger Vererzung zu suchen.





Später im Herbst will Skeena dann auch auf dem Goldprojekt Snip ein Bohrgerät in Betrieb nehmen. Dort soll ein 5.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf Vererzung im Abfallen der Twin Zone sowie in der 200 Foot Wall-Zone abzielen.

Gleichzeitig wird die wirtschaftliche Erstbewertung für Eskay Creek (Preliminary Economic Assessment bzw. PEA) durchgeführt. Dafür hat Skeena die Experten von Ausenco Engineering Canada engagiert. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese wichtige Studie noch im dritten Quartal 2019 fertiggestellt wird. In der Studie wird auch ein Tagebauszenario mit anschließender Flotation und Druckoxidierung des Konzentrats zur Edelmetallgewinnung untersucht, das auch in der Ablagerung des Abraums dem historischen Betrieb auf Eskay Creek ähneln soll.

Eskay Creek war lange Zeit die Mine mit den höchsten Goldgehalten Kanadas und der fünftgrößte Silberproduzent weltweit! Während sie in Betrieb war, wurden auf Eskay Creek ca. 3,3 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 45 Gramm Gold pro Tonne und 160 Mio. Unzen Silber bei im Mittel 2.224 Gramm Silbe pro Tonne gefördert!

Angesichts des starken Goldpreises sehen wir gute Chancen, dass Skeena auch auf Grund des zu erwartenden, stärkeren Newsflows – und vor allem bei positiven Bohrergebnissen – die Kurserholung der letzten Tage fortsetzt. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass es sich hier um ein Unternehmen in einem frühen Entwicklungsstadium mit entsprechend hohen Risiken handelt. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Skeena Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Skeena Resources steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag und diese dritte Partei entlohnt die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Skeena Resources, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Skeena Resources profitieren. Dies ist/wäre ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.