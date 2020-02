Sixth Wave: Pilottests zur Nanotech-CBD-Extraktion erfolgreich!

Erst gestern hatten wir unseren Lesern die Nanotech-Gesellschaft Sixth Wave Innovations (WKN A2PK5X / CSE SIXW) vorgestellt, die revolutionäre Extraktionstechnologien entwickelt, die sowohl für die Gold- als auch die THC / und CBD-Gewinnung eingesetzt werden können. Und diese Verfahren sind nach Aussage des Unternehmens den herkömmlichen Gewinnungsprozessen deutlich überlegen.



Brandaktuell meldet Sixth Wave dazu jetzt den erfolgreichen Abschluss eines Pilottest des Cannabis-Extraktionssystems namens Affinity. Dabei ist es der Gesellschaft in Kooperation mit einem großen nordamerikanischen Hanfverarbeiter gelungen CBD-Destillat zu extrahieren, das vollständig frei von THC ist! Das ist ein entscheidender Meilenstein für Sixth Wave, da diese Destillate nach dem 2018 erlassenen „Farm Bill“-Gesetz in den USA bundesweit zugelassen sind!



Was bedeutet, dass das Unternehmen nun den kompletten nordamerikanischen Cannabis-Markt in Angriff nehmen kann. Schätzungen zufolge werden hier allein bis 2024 rund 47 Mrd. US Dollar umgesetzt – pro Jahr!



Da das Affinity-System weitaus niedrigere Kosten und eine erheblich bessere Skalierbarkeit gegenüber dem herkömmlichen Extraktionsverfahren, der Chromatographie, aufweist, und eines der wenigen Extraktionssysteme am Markt sein wird, das THC komplett herausfiltern kann, geht Sixth Wave davon aus, dass vor allem kleinere Cannabisproduzenten, die besonders auf die Kosten achten müssen, stark an Affinity interessiert sein dürften. Doch auch für die großen Cannabisgesellschaften, die ebenfalls zu kämpfen haben, um schwarze Zahlen zu schreiben, dürften für die Argumente, die Affinity liefert, offen sein.





Auf Basis der Daten aus den Pilottests konnte Sixth Wave Betriebsparametern für eine optimierte Systemleistung bestimmen und so den Übergang zum Produktionsmaßstab beschleunigen, sodass das endgültige Design des Affinity-Systems nun zur Marktreife verfeinert werden kann. Im Klartext: Sixth Wave ist kurz davor die kommerzielle Produktion des Affinity-Systems aufzunehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man aber schon jetzt erste Gespräche mit mehreren Cannabisproduzenten geführt, die darüber nachdenken, Affinity-Systeme einzusetzen!Da auch die Testergebnisse der extrahierten Cannabisdestillate um bis zu 50% besser ausfielen als die bei herkömmlichen Verfahren extrahierten Destillate, glaubt Sixth Wave-CEO Dr. Jonathan Gluckman, an eine sehr positive Entwicklung seines Unternehmens im laufenden Jahr und erklärte: „Diese Ergebnisse zeigen die überlegene Selektivität und Extraktionsfähigkeit des AffinityTM-Systems gegenüber der Chromatografie. [..] Das AffinityTM-System ist in dieser Hinsicht sehr leistungsfähig und kann Extraktionsmedien so anpassen, dass einzelne der Hunderte von Cannabinoiden, die uns zur Verfügung stehen, gewonnen werden. Unsere derzeitige Errungenschaft bei der Lieferung eines T-freien Destillats im industriellen Maßstab ist wichtig, kratzt jedoch nur an der Oberfläche unserer Fähigkeiten im Cannabissektor.“Quelle: Sixth Wave InnovationsVergleichsergebnisse zwischen dem Affinity-System und Chromatografie zeigen, so das Unternehmen, dass Affinity die Chromatographieleistung in Bezug auf Produktretention und Ausbeute übertrifft sowie signifikante Einsparungen bei Kapital- und Betriebskosten aufweist. Während das Hauptaugenmerk der Testarbeit auf der THC-Reinigung lag, hat Sixth Wave Innovations bereits gezeigt, dass das AffinityTM-System als direkte Cannabinoid-Isolierungs- und Reinigungstechnologie verwendet werden kann und man die Destillation bei der Verarbeitung von Rohextrakten und raffinierten Destillaten eliminieren kann.Hinzu kommt, dass Laborarbeiten mit schwermetallhaltigen Extrakten darauf hinweisen, dass das Affinity-System die Cannabinoide isolieren und entfernen kann, ohne die Metallverunreinigungen weiterzugeben! Auch die Möglichkeit, Pestizidkontaminanten zu entfernen, wird bereits geprüft. Gelingt dieser Nachweis in beiden Fällen, wäre dies ein weiterer gewichtiger Wettbewerbsvorteil für Affinity und damit Sixth Wave, insbesondere, wenn man an die „Vaping-Krise“ in den USA denkt, die wohl durch solche Verunreinigungen ausgelöst wurde!Insgesamt stellt die heutige Nachricht, unserer Ansicht nach, einen entscheidenden Meilenstein für Sixth Wave Innovations (WKN A2PK5X / CSE SIXW) dar, da man nun wie geplant – bzw. wie es scheint sogar etwas früher als geplant – daran gehen kann, die kommerzielle Markteinführung von Affinity einzuleiten. Wir sind gespannt, wie die Börse in Kanada die Nachricht aufnehmen wird, da die Anleger dort noch keine Gelegenheit hatten, zu reagieren…Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. 