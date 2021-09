Sixt - Zu neuen Ufern unterwegs

Anteilsscheine des Mobilitätsdienstleisters Sixt sind in dieser Woche stark gefragt, zudem gelang es einen kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit dem zweiten Quartal dieses Jahres mit einem dynamischen Ausbruch darüber zu beenden. Ein Blick auf den langfristigen Verlauf der Aktie offenbart aber noch sehr viel mehr.

Als die Corona-Pandemie voll durchschlug, konnte sich auch die Sixt-Aktie dem Abwärtsdruck nicht entziehen und fiel auf 33,30 Euro sowie eine äußerst wichtige mittelfristige Unterstützung zurück. Seitdem allerdings herrscht wieder ein klarer Aufwärtstrend, Ende 2020 gelang es sogar den vorausgegangenen Abwärtstrend zu überwinden und auf 132,60 Euro bis Ende Mai zuzulegen. Dort schlug der Wert in eine Konsolidierung ein und begab sich zurück auf die wichtige Unterstützungszone um 103,40 sowie den EMA 50 abwärts. Nach Beendigung der Konsolidierung gelang es in dieser Woche schließlich, einen dynamischen Anstieg über den diesjährigen Abwärtstrend zu vollziehen und damit ein mustergültiges Kaufsignal zu aktivieren.

Aktie strotzt vor Kraft

Ein Wochenschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 118,00 Euro scheint in der Sixt-Aktie ausgemachte Sache zu sein, oberhalb von 122,70 Euro dürften nun wieder die Jahreshochs bei 132,60 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Mittelfristig orientierte Anleger können jetzt sogar auf einen Anstieg an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 152,70 Euro setzen. Sollte es jedoch zu Abschlägen unter 110,00 Euro kommen, würde dies die Ausbruchsbewegung klar gefährden, Rücksetzer zurück auf 103,40 Euro blieben dann nicht aus. Aber erst ein Trendbruch bestehend seit März letzten Jahres dürfte größeres Abschlagspotenzial auf 84,25 Euro hervorrufen.

Widerstände: 124,10; 125,89; 129,30; 132,60; 135,54; 137,66 Euro

Unterstützungen: 121,60; 120,00; 117,00; 112,40; 110,00; 108,70 Euro

DE0007231326 Sixt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Euro

Hebel

Letzter Bewertungstag

Sixt

HR5W0H

2,67

98,872313

4,59

Open End

Sixt

HR91PM

2,19

104,45194

5,75

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Euro

Hebel

Letzter Bewertungstag

Sixt

HR7KZU

2,37

147,745333

5,31

Open End

Sixt

HR62Q5

1,22

135,633277

10,65

Open End



