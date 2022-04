Sixt: Nach Zahlen stark

Wertpapiere des Autovermieters Sixt stecken seit November letzten Jahres noch immer in einem untergeordneten Abwärtstrend fest, allerdings zeichnet sich an der Unterstützungszone aus 2019 nun eine potenzielle Trendwende ab. Für den heutigen Kurssprung sorgten dabei solide Zahlen und Prognosen für das laufende Geschäftsjahr.

Bis Sommer 2018 lief es für die Sixt-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, dabei erreichte das Papier ein Niveau von 76,40 Euro. Anschließend setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese führte in drei Schritten bis Anfang 2020 zeitweise auf 26,60 Euro abwärts. Seither wurde wieder ein Aufwärtstrend etabliert und brachte Kursnotierungen nah der Hundert-Euro-Marke hervor. Dabei zeigt sich das Kursmuster eindeutig in fünf Wellen, was auf einen unmissverständlichen Impuls zur Oberseite hinweist. Die jüngste Verlustserie seit November letzten Jahres ist dabei lediglich als zwischengeschaltete Konsolidierung zu beurteilen, diese fand im Bereich eines Supports aus 2019 um 68,00 Euro einen tragfähigen Boden vor, Sixt versucht sich nun wieder an einer Trendwende.

Blockade am EMA 50

Um den zarten Boden um 68,00 Euro nicht zu gefährden, sollten Bullen die Sixt-Aktien bald mindestens über 76,20 Euro vorantreiben, nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial an 79,00 Euro freisetzen, weitere Ziele auf der Oberseite könnten darüber bei 86,10 Euro liegen. Aber erst oberhalb von 86,10 Euro dürften wieder die Rekordstände aus November letzten Jahres bei 96,50 Euro bei Käufern in den engeren Fokus rücken. Um von einem konstanten Hebel von 3,0 und damit höheren Gewinnchancen als Anleger profitieren zu können, könnte hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Sixt WKN MF1H5Tzum Einsatz kommen. Auf der Unterseite ist das Wertpapier vergleichsweise gut abgesichert, erst unter den Julitiefs aus dem letzten Jahr von 62,40 Euro würden weitere Abschläge auf rund 55,60 Euro drohen.

Sixt SE VZO (Tageschart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Sixt SE Strategie für steigende Kurse



WKN:

MF1H5T

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

10,89 – 10,99 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,58 Euro

Basiswert:

Sixt SE VZO

Richtung:

Long

akt. Kurs Basiswert:

74,10 Euro Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

18,24 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 66 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.