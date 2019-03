Sixt: Neue Wachstumsstory

Finanztrends Video zu



Der Münchner Autovermieter Sixt hat im vergangenen Jahr blendendverdient. Dass der Konzern starke Zuwachsraten zum Wochenbeginn vorlegenwürde, war erwartet worden Und auch schon eingepreist. Dennoch lohnt einBlick auf die Zahlen wie auch auf die Frage, wo zukünftiges Wachstumherkommen soll.Die bisherige Wachstumsstory von Sixt ist ganz klar vom Auslandsgeschäftgeprägt. Während man im deutschen Heimatmarkt seinen Umsatz im letztenJahr um 7 % steigern konnte, wuchs dieser im Ausland um 20 %.Zusammengenommen verbesserte Sixt seine Erlöse um 12,6 % auf 2,93Milliarden Euro. Daraus ergab sich ein Vorsteuergewinn von 553Millionen, ein Plus von 86 %. Darin ist allerdings der Verkaufsgewinnaus der DriveNow-Beteiligung enthalten, die man im letzten Jahr an denPartner BMW abgab. Dies herausgerechnet, hätte sich dasVorsteuerergebnis aber immer noch um 17,2 % verbessert.Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben. Denn Sixt will nun für dasletzte Jahr pro Stammaktie 2,15 Euro ausschütten (Vorjahr 1,95 Euro).Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 2,3 %. DerAusblick blieb noch etwas ungenau. Der Konzernumsatz soll sich deutlichsteigern, während der Vorsteuergewinn stabil bleiben soll. Das istgewohnt konservativ und lässt im Jahresverlauf Luft nach oben. Und Sixtliefert eine neue Wachstumsstory gleich mit. Denn in den Tagen vor derBerichtsvorlage stand ein gänzlich anderes Thema im Mittelpunkt: DieDigitalisierung des Geschäftes und die Neupositionierung der operativenAngebote.Sixt hat nämlich ein eigenes CarSharing-Angebot aus der Taufe gehoben.Dieses wird mit dem Verleihgeschäft verschmolzen und auf einergemeinschaftlichen App-Plattform angeboten. Sixt spannt diesen Rahmenallerdings noch weiter und integriert auch andere Mobilitäts-Serviceswie Fahrdienste und Taxis. Das Ganze steht unter dem derzeitigenTrend-Schlagwort MaaS (Mobility as a Service). Bekanntlich expandierenin diesem Bereich auch viele Autohersteller, wie das neue Joint-Venturezwischen BMW und Daimler (ShareNow) zeigt. Sixt mit geschätzt rund250.000 Fahrzeugen (inklusive Franchisenehmer) hat hier aber sicherlicheine gewaltige Ausgangsbasis, auch wenn bislang nur wenige tausendFahrzeuge über die neue App gebucht und geöffnet werden können.Dies ist indes nur ein technisches Problem, das Sixt wohl relativ zügigabarbeiten kann. Was auch für das jeweilige regionale Angebot gilt. DasThema sollte die Aktie auch weiter beflügeln. Wobei wir hier an einerganz interessanten Position sind, nämlich an der gleichen wie beiunserer letzten Besprechung Mitte Oktober 2018. Damals hatten wir aufdem Niveau um 95 Euro davon abgeraten, schon einzusteigen. Im weiterenVerlauf erwies sich das als richtig, denn die Aktie korrigierte nocheinmal bis auf rund 64 Euro. Die in diesem Jahr bereits erfolgteErholung hat zwar schon relativ viel von den neuen Wachstumschanceneingepreist. Doch sehen wir hier nach wie vor gute Chancen, dassmindestens mittelfristig das alte 12-Monats-Hoch bei knapp 120 Euroanvisiert wird. Der Neuaufbau einer Position ist damit immer noch attraktiv.