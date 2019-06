Sixt: Neue Einstiegskurse in Sicht?

Wenn der Autoverleiher Sixt heute Morgen zur Hauptversammlung nachMünchen lädt, dürfte er viel Lob von seinen Aktionären bekommen.Schließlich ist Europas größter Autovermieter nicht nur im letzten Jahrgut gewachsen, sondern auch ordentlich ins neue Jahr gestartet. Was denAktionären ebenfalls gefallen dürfte, sind die Perspektiven, die Sixt inden vergangenen Monaten skizzierte.Erinnert sei hier nur an die Digitalisierungs-Offensive mit derkonzerneigenen Mobilitätsplattform Sixt One, die Autovermietung undCarSharing vereinigt und auch für andere Anbieter wie beispielsweiseFahrvermittler und Taxiunternehmen offen stehen soll. Natürlich bedeutetdas erst einmal hohe Anfangsinvestitionen. Deshalb zeigte sich derGewinn vor Zinsen und Steuern im ersten Quartal auch leicht rückläufig.Doch Sixt hat bislang dem Markt sehr gut kommunizieren können, dass diesletztlich Investitionen in zukünftiges Wachstum sind. Die Aktionäreselbst sollen auch am Erfolg teilhaben.So hatte Sixt im Vorfeld eine Erhöhung der Dividende auf die im SDAXnotierten Stammaktien um 0,20 Euro auf 2,15 Euro angekündigt. Das istimmerhin eine vernünftige Dividendenrendite von rund 2,4 % auf aktuellemKursniveau. Deshalb dürfte auf der Hauptversammlung trotz der jüngstenKursverluste in der Aktie deutlich Optimismus überwiegen. Zumal dieaktuellen Abschläge hauptsächlich dem schwachen Marktumfeld geschuldetsind.Dass Sixt hier kräftiger als manch anderer unter Druck geraten ist,dürfte sicherlich mit den weiteren Amerika-Plänen zu tun haben. Amerikamacht es einem ja bekanntlich derzeit nicht sonderlich einfach, dortGeschäfte zu machen. Immerhin: Aus charttechnischer Sicht liefert Sixtaktuell eine recht solide Chance auf eine Stabilisierung. Im Bereich von85 Euro liegt eine Unterstützungszone, die bis auf den Januar 2018zurückgeht. Sollte sich diese Auffanglinie bestätigen lassen, wäre dieseine gute Gelegenheit, entweder neu zu kaufen oder bestehende Positionenaufzustocken.