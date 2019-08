Sixt: Lob aus der Schweiz

Der deutsche Autovermieter Sixt kann sich über ein neues Analystenlob aus der Schweiz freuen. Denn die dortige Investmentbank UBS hat ihre bisherige Halten-Empfehlung für die Aktie auf Kaufen hochgestuft.

Begründet wird dieses neue Votum durch die zuständige Analystin damit, dass Sixt in diesem Jahr deutlich stärker zulegen dürfte als der Gesamtmarkt für Autovermietungen. Die Prognose lautet hier sogar, dass Sixt den Marktdurchschnitt um den Faktor vier überbieten kann, langfristig um den Faktor zwei. Insbesondere sollen sich zunehmend die bisherigen Investitionen in die Digitalisierung auszahlen. So würde schon jetzt festzustellen sein, dass sich die Downloads der neuen Mobilität-App stark erhöht haben.

Sixt hatte vor wenigen Monaten bekanntlich eine neue Mobilitäts-Strategie vorgestellt, die neben dem klassischen Geschäft für Autovermietungen auch CarSharing und die Nutzung von anderen externen Mobilitätsdiensten wie auch Taxi auf einer Plattform anbietet. Das sollte helfen, dass die bisherige Prognose für das Umsatzwachstum von 10-15 % auch tatsächlich erreicht werden kann.

Für die Aktie könnte das den entscheidenden Impuls für eine technische Trendwende bringen. Im Bereich von 78 Euro gibt es mittlerweile eine Unterstützungszone, die bestätigt wurde. Für kurzfristig engagierte Anleger dürfte ein Zielniveau zwischen 95 und 100 Euro interessant sein. Aber Sixt eignet sich natürlich aus unserer Sicht auch für längerfristige Anlagehorizonte.



