Sixt: Eine spannende Konstellation

Die Aktie des Autoverleihers Sixt hat schwere Wochen überstehen müssen.In der allgemeinen Marktschwäche wurde auch dieser Wert kräftig nachunten durchgereicht. Doch nun könnte es zum ersehnten Umschwung kommen.Schaut man sich die Nachrichten der letzten Tage aus dem deutschenNebenwerte-Segment an, fällt auf: Es herrscht ein munteres Stühlerücken. Hier ein neuer Vorstandschef, dort ein neuer CFO.Mögen auch die jeweiligen Gründe sehr unterschiedlich sein, so wird manim Markt doch den Eindruck nicht los, als wenn viele Unternehmen kurzvor Jahresultimo auch personell noch einmal neue Perspektiven liefernwollen. Da schließt sich auch Sixt an. Anfang nächsten Monats übernimmtJörg Bremer das Ressort Finanzen und Controlling beim Autovermieter. Erlöst Julian zu Putlitz ab, der sich nach offiziellen Angaben desUnternehmens auf eigenen Wunsch neuen beruflichen Herausforderung widmenmöchte. Was dabei auffällt: Zu dieser Personalie gibt es von Seiten derAnalysten überraschend viel Applaus. So hat die Privatbank Hauck &Aufhäuser die Sixt-Aktie auf Kaufen angehoben und es beim bisherigenKursziel von 118 Euro belassen.Das sind von heutiger Warte aus immerhin fast 27 % Potenzial, die demWerte zugetraut werden. Der zuständige Analyst verweist dabeiinsbesondere auf den Nachfolger im Finanzressort. Dieser soll vor allemim immer wichtiger werdenden US-Geschäft über eine große Erfahrungverfügen. Ebenfalls eine neue Kaufempfehlung hat die Baader Bankabgegeben. Bei der Einstufung wird nicht explizit auf die neuePersonalie eingegangen. Vielmehr wird auf die vorangegangenen Einbußenin der Aktie hingewiesen. Dennoch wurde die Neubestellung desFinanzvorstandes zumindest nicht negativ erwähnt. Insgesamt ergibt sicheine spannende Konstellation, auch in der Charttechnik. Nachdem SixtAnfang Oktober unter die 100-Tage-Linie gefallen war, sackte der Wertbis auf gut 87 Euro ab und durchschlug dabei entsprechend eine wichtigeUnterstützungszone bei 95 Euro. Mit den aktuellen Kursgewinnen vonDienstag kommt diese Marke wieder in Griffweite. Sollte es der Wertschaffen, über 95 Euro zu klettern, könnte dies neue Käufer anlocken.Allerdings sollten sich interessierte Anleger so lange gedulden, bisdieser Break auch nachhaltig vollzogen wurde. Denn natürlich kann esgenauso gut auch sein, dass die Aktie in der derzeitig schwierigenBörsenlage wieder nach unten abprallt.