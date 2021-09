Sixt - Die Aktie des Mobilitätsdienstleisters startet nach der Prognoseerhöhung durch!

Breakout-Pullback Trading-Strategie

Symbol: SIX2 ISIN: DE0007231326

Rückblick: Mit der Mobilitätsplattform SIXT One bietet der Mobilitätsdienstleister ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Aktie wurde mit dem Corona-Ersteinschlag stark abgestraft, aber SIXT hat die Krise genutzt, um strategisch wichtige Akquisitionen vorzunehmen, sich personell zu verstärken, neue strategische Partnerschaften zu schließen und vor allem seine internationale Marktposition auszubauen. In vielen Urlaubsregionen profitiert der Mobilitätsdienstleister vom Wegfall der meisten Reisebeschränkungen und von höheren Preisen.

Meinung: Heute hat Sixt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich angehoben. Nachdem die Aktie bereits letzte Woche die Widerstandslinie im Bereich bei 120 EUR überwinden konnte, folgte heute trotz des schwachen Gesamtmarktes, der Angriff auf das Allzeithoch. Es bildete sich eine große grüne Powercandle aus. Sollten wir in den nächsten Tagen nach diesem Breakout einen Pullback in den Bereich der 50%-Marke dieser starken Bewegung bekommen, könnte dies eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktie sein.

Chart vom 20.09.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 130.80 EUR

Setup: Bei einem möglichen Rücksetzer in den Bereich der 50-Prozent-Marke der Powercandle sollte auf Umkehrsignale geachtet werden. Auf diesem Niveau könnte der Long-Einstieg mit einem engen Stopp aussichtsreich sein.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Sixt ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SIX2

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von