Sitka will potenzielles SEDEX Zinkprojekt 2021 mit Diamantbohrungen testen

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) hat inzwischen auch das letzte noch ausstehende Ergebnis der letztjährigen Bohrungen auf seinem RC-Goldprojekt im Yukon veröffentlicht. Zur Erinnerung: das Unternehmen hat ein halbes Dutzend reiner Explorationsbohrungen auf einer Lizenz von der Größe des Stadtgebiets von Köln gebohrt und war insbesondere in der „Eiger Zone“ auf Anhieb fündig geworden. Die letzten vier Bohrungen sollten das Silberpotenzial einer Bodenanomalie testen, die bei geophysikalischen Messungen aufgefallen war. (siehe Abbildung 1). Allerdings hatte Sitka dieses Mal Pech mit dem Untergrund. Wegen des brüchigen Gesteins und großer Wassermengen auf dem OGI genannten Projekt konnte der RAB-Bohrer nicht in die Zieltiefe von 100 Metern vordringen. Bei 30 Metern war Schluss.



Entsprechend vorsichtig muss man die Ergebnisse einordnen: Das Grundstück OGI befindet sich direkt am Dempster Highway, etwa 50 km östlich von Dawson City und 1 km nördlich von Golden Predators Goldmine Brewery Creek in Yukons produktivem Tombstone Gold Belt. Die Bohrungen bei OGI zielten auf eine Silber-Zink-Bodenanomalie ab, die ein Gebiet von etwa 250 mal 750 Metern abdeckt (Abbildung 1). Die Bodenanomalie ist stark anomal in Zn (1.060 ppm bis 4.500 ppm), Ag (10 ppm bis 31 ppm) und angereichert in mehreren anderen Elementen einschließlich Ni, As, Mo, Ba, P und V (siehe Pressemitteilung vom 18. August 2020). Diese geochemische Signatur deutet auf eine schichtgebundene Zink-Blei-Silber (Zn-Pb-Ag)-Mineralisierung vom Typ Sedimentary Exhalative (SEDEX) hin, ähnlich wie bei Howards Pass und vielen anderen zinkreichen Grund- und Edelmetallvorkommen im Selwyn Basin von Yukon.



Die Ziellänge für jedes Bohrloch betrug 100 Meter, was der Nennkapazität des GTD-RAB-Bohrers entspricht, der mit einem Kompressor ausgestattet war und für das Programm verwendet wurde. Jedes der vier Bohrlöcher traf jedoch auf extrem gebrochene Bodenverhältnisse, was zu schwierigen Bohrbedingungen führte. Die längste erreichte Bohrlänge betrug deshalb nur 30,5 Meter.





Die Bohrlöcher OGI-RAB-20-001, 003 und 004 durchschnitten alle eine schwarze, feinkörnige tonhaltige Einheit, die mäßig bis stark anomal für Zink und Silber sowie für die SEDEX-Pathfinder-Elemente Vanadium, Molybdän und Barium ist. Die stärkste Mineralisierung wurde in OGI-RAB-20-004 angetroffen, die über ihre gesamte Länge von 30,5 m durchschnittlich 1.963 ppm Zn und 5,7 ppm Ag enthielt. Die höchsten Ergebnisse aus diesem Bohrloch waren 1,5 m mit 5.430 ppm Zn (rund ein halbes Prozent) auf 13,7 m und 1,5 m mit 11,6 g/t Ag auf 3,0 m.Cor Coe, Director und CEO von Sitka, sagte: "Wir sind sehr ermutigt durch die Ergebnisse dieses First-Pass-Bohrprogramms, bei dem drei der vier abgeschlossenen Bohrungen bestätigt haben, dass diese Oberflächenanomalie silber-zinkreiches Argillit enthält, die die für andere SEDEX-Lagerstätten innerhalb des Selwyn-Beckens typischen Elemente aufweist, wie etwa Howards Pass. Obwohl wir die Zieltiefe nicht erreicht haben, zeigen die erzielten Ergebnisse, dass diese mineralisierte Zone von der Oberfläche bis zur Tiefe unseres tiefsten Bohrlochs durchgehend ist. Diese Erkenntnisse werden Sitka Gold bei der Identifizierung der Quelle der Mineralisierung sehr helfen. Das nächste Mal werden wir mit Diamantbohrern anrücken."Die Pläne des Unternehmens für OGI im Jahr 2021 beinhalten geophysikalische Methoden, die darauf abzielen, eine Massivsulfidmineralisierung innerhalb der Argillit-Einheit zu finden, sowie Diamantbohrungen, um die bekannten geochemischen Ziele bei OGI sowie alle durch die geophysikalischen Methoden definierten Ziele vollständig zu testen.Das Augenmerk von Sitka wird in Kürze auf das Alpha Gold Projekt in Nevada wechseln. Die Bohrgenehmigungen liegen vor, sodass Sitka dort wohl schon ab Februar bohren könnte. Anders als viele Unternehmen, die ausschließlich im Yukon tätig sind, gibt es bei Sitka keine Pause beim News Flow.