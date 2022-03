Sitka Gold nimmt die Jagd nach hochgradigem Gold in Nevada wieder auf

Laut CEO Corwin Coe haben die Ergebnisse der aufeinander aufbauen Bohrprogramme, die Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) in den vergangenen Jahren auf dem Alpha Gold-Projekt in Nevada durchgeführt hat, nicht nur die geologischen Modellierungen des Unternehmens gestützt, sondern auch aufgezeigt, dass Alpha Gold die geologischen Rahmenbedingungen aufweist, die für die Entdeckung einer großen Goldlagerstätte des Carlin-Typs – wie zum Beispiel die Goldstrike-Mine mit ihren rund 35 Mio. Unzen Gold – nötig sind.



Goldexplorer Sitka will jetzt mit einem neuen, auf 1.524 Meter ausgelegten Bohrprogram auf Alpha Gold vor allem das Gebiet um die älteren Bohrlöcher 05, 07 und 08 testen, wo man Gehalte von 0,41 g/t Gold über 12,19 Meter, 0,41 g/t Gold über 3,04 Meter und 0,46 g/t Gold über 15,24 Meter, darunter 1,1 g/t Gold über 3,04 Meter, nachwies. Es scheine äußerst unwahrscheinlich, dass man schon die besseren Zonen dieses quasi „blinden“ Vererzungssystems entdeckt habe, so Sitka.



Der Schwerpunkt der nächsten Explorationsphase wird also darauf liegen, die Grenzen des mineralisierten Systems unterhalb der 7 km langen Oberflächenalterationsausdehnung weiter zu definieren und zu erweitern und gleichzeitig nach höheren Gehalten zu suchen. Jede der früheren Bohrkampagnen habe dafür wichtige geologische Informationen geliefert und zunehmend aussichtsreiche Ziele aufgedeckt, hieß es.



Die neuen Bohrungen werden die Wirtsstratigraphie in zusätzlichen Quadranten in der Nähe von strukturellen E-W- bis NNW-Abschnitten mit starken Oberflächenalterationszonen untersuchen. Erzkörper des Carlin-Typs können innerhalb von Verwerfungszonen auftreten oder die eine oder andere Seite bevorzugen, und es werden weitere Informationen aus diesem mineralisierten Gebiet benötigt, um ein Muster zu erstellen. Sitka hofft natürlich, dabei auch Goldgehalte nachzuweisen, die für einen Untertageabbau geeignet sind, obwohl die Vererzung in den Bohrlöchern 05 und 07 möglicherweise nahe genug an der Oberfläche für einen Tagebau sei.



Darüber hinaus wird Sitka das Zielgebiet Frazier Creek mit Bohrungen testen. Dort stimmen starke Oberflächenalterationen mit sich kreuzenden Falten- und Bruchstrukturen überein. Oberflächenalteration hat auf Alpha Gold in der Vergangenheit gute Hinweise auf erheblich höhere Gehalte in der Tiefe der Wirtsstratigraphie geliefert. Und der strukturelle Schnittpunkt am Frazier Creek ist viel größer als alles, was jemals auf Alpha NW getestet wurde.



Die Company hat nun bereits die Experten von Envirotech Drilling aus Winnemucca, Nevada engagiert, die die Rückspülbohrungen auf der Liegenschaft durchführen sollen, die am südöstlichen Ende des Cortez-Trends von Nevada liegt. Sitka hatte zuletzt die Genehmigung der Behörden erhalten, seine bestehende Bohrgenehmigung für das Alpha Gold-Projekt in Nevada anzupassen, nachdem man die kontrollierten Landflächen verdoppelt hatte, um signifikante, zusätzliche Alteration vom Carlin-Typ abzudecken. Damit verfügt man nun über 26 genehmigte Bohrstandorte für die nächste Phase der Exploration.





